Les 13 personnalités belges de 2021 selon le Vif Weekend

Kaspar Hamacher, designer

Fils de garde forestier et originaire des Cantons de l'Est, cet artiste et designer de 40 ans travaille le bois massif depuis 2008. Ses meubles et objets artisanaux seront mis à l'honneur cet été au Centre d'innovation et de design (CID), sur le site du Grand-Hornu, dans le cadre de l'exposition Terre Mère. Sa vision radicale et durable fait de lui l'une de nos personnalités de l'année.