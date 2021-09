Quand les talents de chez nous s'associent pour des collections 100% belges.

Mayerline x Ellen Kegels

En partenariat avec la créatrice anversoise Ellen Kegels de la marque LN Knits, Mayerline lance une ligne durable en laine d'alpaga. Celle-ci permet d'offrir un travail équitable à plus de 350 femmes péruviennes. Par ailleurs, les tricots devant plaire à différentes générations, la styliste elle-même et sa maman sont les visages de cette collaboration. mayerline.be Après une conversation sur leur amour de la marche et de la nature, Griet Depoorter, créatrice de Wolvis, s'attendait à recevoir des conseils de lecture de la part de l'illustratrice Charlotte Peys. Ce sont toutefois des esquisses de foulards qui lui sont parvenues. Cette collaboration a donc donné naissance à une série de bonnets et d'écharpes en laine mérinos, inspirés de la forêt. On y retrouve ainsi l'empreinte d'une écorce ou l'ombre de branches capricieuses. Idéal pour une promenade automnale. wolvis.be En juin dernier, la créatrice Loredana Falone annonçait qu'elle mettait fin à son label durable Wearable Stories. Néanmoins, cela ne l'a pas empêchée de créer une ligne capsule avec CKS. Pour cette éco-collection, la créatrice et la griffe belge ont joué avec les volumes: épaules saillantes, manches bouffantes et cols larges. cks-fashion.com En l'honneur de la réouverture du MoMu à Anvers, Delvaux lance une série unique de clutchs en cuir pour laquelle la maison a fait appel à plusieurs créateurs belges. Outre Christian Wijnants et Meryll Rogge, Elodie Ouédraogo et Olivia Borlée (de 42/54) et Charlotte de Geyter (de Bernadette) ont également conçu leur propre version de la pochette Kiss du maroquinier.Edition limitée disponible dans la boutique du MoMu et chez Delvaux à Anvers, delvaux.com, momu.be