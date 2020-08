Avec ces chaleurs tropicales, la déshydratation guette. Voici comment éviter de finir aussi desséché qu'une vieille sandale. Au sens propre, comme au figuré, puisque ne pas boire suffisamment entame sérieusement votre capital beauté.

Quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Il ne faut donc pas attendre d'avoir la bouche poisseuse pour boire un grand verre d'eau. On ne le dira jamais assez: le meilleur moyen de prévenir la déshydratation est de boire suffisamment tout au long de la journée. Tout le monde n'a cependant pas les mêmes besoins en liquide. La quantité exacte que vous devez consommer dépend de votre activité physique, de votre poids et de votre température. Ceux qui transpirent beaucoup se doivent également de remplacer cette eau perdue. Néanmoins, en temps normal, on préconise de boire 1 litre et demi par jour. En cas de fortes chaleurs, ce besoin en eau monte à 2 litres. Pour une répartition homogène le long de la journée, il est conseillé de boire par petite rasade. Par exemple un grand verre d'eau avec du citron au réveil et au moins deux verres d'eau avec les repas. Rien qu'avec cela, on est déjà à un litre. Pour le reste, rien n'empêche de varier les plaisirs. On veillera cependant à éviter les sodas, boissons aux fruits ou encore nectars, tous beaucoup trop riches en sucre.On boira aussi du thé, plutôt que du café. La raison principale est parce qu'il y a plus d'eau dans un thé que dans un expresso. Car contrairement à une idée tenace le café n'est pas significativement plus diurétique qu'un autre breuvage et certainement pas chez ceux qui en consomment régulièrement et de manière limitée. Le mécanisme sous-jacent à une envie de faire pipi grandissante lié au café s'explique facilement. La caféine joue un rôle dans les reins sur leur absorption des sels dans l'urine. La théophylline, substance présente dans le thé noir, a un effet similaire. Et la caféine exciterait aussi les muscles de la vessie et donc l'envie d'uriner. Donc, si vous êtes persuadé d'aller plus souvent aux toilettes à cause du café, vous n'avez pas nécessairement tort, mais au total, c'est la quantité d'urine produite qui compte. Or, vous n'en éliminez pas plus.La moitié de nos besoins hydriques sont apportés par notre nourriture. On choisira donc des légumes et des fruits riches en eaux comme le concombre ou la pastèque. D'autres aliments riches en eau sont le yogourt et la soupe. Ci-dessous quelques idées pour se sustenter :Le soleil n'est pas le seul ennemi de votre peau, la consommation d'alcool est également néfaste.La consommation d'alcool fait obstacle à la production de vasopressine: une hormone antidiurétique qui empêche les reins d'envoyer les liquides non absorbés vers la vessie et qui fournit de l'eau aux organes. L'alcool assèche donc aussi la peau, ce qui n'est pas à votre avantage et à celui de votre peau. Le manque d'hydratation affecte la texture et l'élasticité de la peau. Elle est composée d'environ 30% d'eau. Lorsque le corps détecte une pénurie d'eau, il est prélevé de la peau pour permettre aux autres organes de fonctionner. Cela rend la peau raide et peut la faire sentir fraiche et moite. Une peau sèche favorise également les rides et vous fait paraître plus âgé(e) que vous ne l'êtes. Simultanément, l'alcool prive le corps de vitamine A et vous laisse la peau terne et constellée de cellules mortes. Comme un corps déshydraté aspire au liquide et à d'autres substances vitales, il va absorber tout ce qu'il peut utiliser. Vous avez le visage gonflé? Vous savez maintenant quelle en est la cause. Si les raisons énumérées ci-dessus ne suffisent pas à vous donner la frousse, sachez que l'alcool élargit les vaisseaux sanguins, ce qui favorise la couperose et ralentit la cicatrisation. Il est donc capital d'hydrater encore et encore. Et se tartiner de crème ne suffit pas. Il faut également hydrater le corps de l'intérieur. Pour savoir si la peau contient suffisamment de liquide, pincez la peau du dos de votre main, entre le pouce et l'index. Si la peau se remet en place directement après, cela indique une humidité et une élasticité suffisantes. Si cela prend une demi-seconde ou plus avant que la peau ne reprenne sa forme initiale, cela peut être un signe de déshydratation. La couleur en dit beaucoup sur l'état d'hydratation de votre corps. L'urine foncée ou de couleur miel est un signe de déshydratation possible. En effet, lorsqu'ils sont déshydratés, les reins concentrent l'urine. Cela permet d'excréter les déchets sans recourir à trop d'humidité supplémentaire. Un corps bien hydraté produit une urine jaune pâle et inodore. Uriner peu fréquemment peut aussi indiquer une déshydratation.