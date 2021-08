C'est dans ce quartier qu'il s'installera pendant ses études de droit. Là surtout qu'il décide, une fois son diplôme en poche, de ne jamais franchir les portes du palais de justice qui semble le narguer du haut de la Place Poelaert et de devenir saltimbanque. Depuis, tout lui sourit. Un jour sur scène dans un classique de Goldini, le lendemain sur un plateau de tournage, souvent acteur, parfois réal ou producteur, Charlie se rit aussi de son quotidien sur son compte Instagram.

La maison des jeunes de la rue des Renards sera son premier théâtre. Derrière l'animateur qui fait rire les gosses, le clown facétieux pointe déjà le bout de son nez. L'humour absurde et décalé, devenu au fil du temps sa marque de fabrique, c'est sur les pavés de la place du Jeu de Balles qu'il est né.

