Comme lors de la précédente campagne, seuls les plus rapides auront pu obtenir le précieux sésame.

Ce 5 mai, dès à 8h00, 25.000 PASS touristiques d'une valeur de 80 euros étaient à nouveau proposés gratuitement au public, sur simple inscription en ligne sur VISITWallonia.be. Le principe était le premier arrivé, le premier servi. Mais seuls les plus rapides auront eu droit au Pass. Très vite, il n'a pas été possible de s'inscrire. "Plus de 100.000 personnes se sont connectées en même temps. Nous avions prévu un serveur spécifique rien que pour ce pass mais l'afflux massif d'internautes a provoqué quelques lenteurs ou messages d'erreur. Le temps d'un rafraîchissement de la page ou de valider une demande, il était déjà trop tard pour certains", précise Pierre Coenegrachts, le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.

Moins d'une heure après le lancement de l'inscription, le site affichait d'ailleurs que tous les Pass avaient été écoulés en moins de 15 minutes.

Les plus optimistes ont tenté d'obtenir le Pass via le numéro de téléphone, mais là aussi l'offre est limitée et le central téléphonique serait lui aussi complètement saturé. La ligne téléphonique, mise à disposition des personnes n'ayant pas ou difficilement accès à internet, a en effet également été prise d'assaut. "Cinq personnes s'occupaient de cette ligne. Malheureusement, nous avons remarqué que des citoyens ne parvenant pas à obtenir un pass en ligne ont tenté leur chance par téléphone, ce qui n'était pas le but" de cette démarche sociale, une nouveauté par rapport à la distribution d'octobre.

Une prochaine distribution aura lieu fin juin - début juillet, mais elle n'empêche pas la grogne de nombreux internautes qui dénonçaient une forme de loterie. "Que ceux qui sont déçus ne perdent pas espoir. Une prochaine distribution aura lieu probablement le 5 juillet mais la date reste à confirmer", précise le directeur adjoint de Wallonie Belgique Tourisme. "Par ailleurs les ménages qui ont reçu un bon VisitWallonia en octobre ou ce mercredi ne seront plus éligibles pour la fournée estivale"

L'objectif de la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue était d'encourager et de renforcer la fréquentation des opérateurs touristiques wallons et de permettre à tous les publics de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la Wallonie. L'opération est organisée et pilotée par Wallonie Belgique Tourisme et 700 opérateurs touristiques participent à l'action. En réalité, c'est déjà la seconde opération du genre puisque l'année dernière Visit Wallonia avait annoncé qu'elle allait distribuer 60.000 pass de 80 euros, à un rythme de 20.000 par mois entre octobre et décembre. Mais en raison de la situation sanitaire seuls les 20.000 premiers pass seront distribués.

