Sac alors!

Démodée, la pantoufle de vair: en 2022, les princesses des tapis rouges ne jurent que par le sac de verre, et plus précisément la version imaginée par le label chouchou des Zoomers, Coperni. Lequel, après s’être offert un boost de visibilité en voyant un de ses accessoires apparaître dans la série Euphoria, est désormais au bras de toute it girl qui se respecte, de Gigi Hadid (en photo) à Kylie Jenner en passant par Doja Cat. Qui a choisi pour sa part de jouer avec la transparence de cet accessoire extrêmement fragile en l’arborant rempli de bonbons Werther’s aux Grammy Awards. Envie de l’imiter? Patience: le sac, réalisé en collaboration avec les verriers Heven, sera commercialisé «prochainement».

