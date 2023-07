Les 13 podcasts préférés de la rédaction, à (ré)écouter cet été

L’été et les vacances, le temps qui ralentit, les activités qui se mettent en pause, c’est le moment idéal pour découvrir des horizons et/ou rattraper toutes les bonnes choses auxquelles on n’a pas eu le temps de goûter, ou à côté desquelles on est passé, durant les mois précédents. Petit florilège des préférences de la rédaction.

Habitudes, le podcast de l’Etiquette (SoPress)

Les fringues, ça semble superflu. Mais quand on interroge des personnalités charismatiques sur leur rapport au vêtement, depuis leur plus jeune âge, ça donne des monologues captivants.

Ici, seule la voix de l’invité·e n’est conservée. Et à chaque épisode, des anecdotes, des fulgurances, des révélations sur ce que dit l’étoffe que l’on choisit pour nous couvrir, dit de celui qui la porte, de son rapport aux autres, au monde. De ce qu’il veut exprimer ou taire. Tout en traversant l’Histoire. Passionnant et faussement léger.

De Jonathan Cohen à Hervé Termine, en passant par Jean-Charles de Castelbajac ou agnès b, 73 épisodes pour habiller votre été.

Ces questions que tout le monde se pose, Maud Ankaoua

Après le best-sellers Kilomètre Zéro et Respire, tous les 15 jours un nouvel épisode qui questionne nos émotions et leurs messages mais surtout comment atteindre le bonheur.



À écouter via ce lien >>> https://www.radio.fr/podcast/ces-questions-que-tout-le-monde-se-pose

Change ma vie, Clotilde Dusoulier

Coach certifiée, Clotilde livre des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de notre cerveau et de nos émotions et construire la vie dont on aspire.

À écouter via ce lien >>>



https://changemavie.com/episodes-1

Apprendre à méditer: 7 exercices clés en podcast



Notre podcast Apprendre à méditer: 7 exercices clés en podcast

Méta de choc

« Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu’on pense? » telle est la question posée par Elisabeth Feytit dans Méta de choc. Autrement dit, la pensée critique appliquée à soi. Le podcast aborde donc le sujet des croyances de manière large: le new age, bien sûr, avec toutes ses déclinaisons autour du développement personnel et de l’ésotérisme (le yoga, la voyance, la loi de l’attraction…), mais aussi des thématiques aussi vastes que la parentalité positive, la psychanalyse, le mentalisme, l’anthroposophie, le féminin sacré, ou encore des sujets plus psycho comme la transidentité (derniers épisodes en date) ou le trouble dissociatif de l’identité…

Méta de choc fait intervenir témoins et experts, la plupart du temps sur plusieurs épisodes, et c’est passionnant, encore plus quand on sait que la podcasteuse est elle-même une ancienne adepte du mouvement new age. Certains de ses invités sont, comme elle, d’anciens « déconvertis » qui nous racontent leur parcours de vie et comment ils en sont arrivés à sortir de leurs croyances.

On aime particulièrement ce format longue durée: chaque thème est abordé en profondeur, sur plusieurs heures, entre récit personnel, discussion et état des lieux de la science sur chaque sujet. Méta de choc a raflé plusieurs prix, et on comprend pourquoi: c’est le genre de podcast qu’on classerait d’utilité publique à l’heure où internet permet de diffuser fausses informations et croyances plus vite que leurs ombres.

Disponible sur toutes les applis et plateformes (et sans pub!):

Parlons B.

Mené par Nolyne Cerda, journaliste en presse féminine, ce podcast parle de beauté et de bien-être en faisant intervenir des actrices et acteurs du milieu mais pas que. Trop longtemps perçue comme cliché et superficielle, la beauté touche pourtant tout le monde et tous les domaines. Parlons B. interroge et confronte les avis de chacun et chacune, sans limite de genre, d’univers ou de popularité. L’objectif est clair : apprendre tout en éveillant sa conscience, comme dans cet épisode consacré à l’avènement de la cosmétique solide.

À écouter via ce lien >>>



Septem Club

Jessica Troisfontaine, la créatrice belge de la marque Septem Paris, a lancé ce podcast il y a 5 ans. Cette ancienne avocate reconvertie dans la mode avec l’envie de proposer un vestiaire « mi-cocon, mi-armure qui encourage à prendre la pouvoir » a voulu d’amblée associer à l’histoire de Septem des invité.e.s aux parcours inspirants qui donnent envie de se questionner, de bousculer les idées reçues et pourquoi pas d’oser une nouvelle aventure. Le Septem Club qui en est déjà à sa sixième saison vient d’accueillir Elsa Wolinski, journaliste et créatrice de la marque engagée et solidaire Sisterhood. Dans d’autres épisodes, Jessica échange à baton rompu avec la philosophe Marie Robert, l’autrice-compositrice-interprète Joyce Jonathan ou encore la journaliste sportive Cécile Grey spécialisée dans le rugby.

À écouter via ce lien >>>



Floodcast

Florent Bernard et Adrien Ménielle ne sont pas les premiers à « inviter des artistes pour parler de culture et de plein d’autres choses », mais ils le font avec un humour parfaitement assaisonné. Quelques titres d’épisodes récents valent mieux qu’un long discours : « J’irai pisser dans vos piscines », « Le perroquet de Sardou », « Aspirateur Coquin » ou encore « La Poucave du Christ ». Plus décontracté, y a pas.

À écouter via ce lien >>> Floodcast



Les baladeurs, par The Others

Voilà un podcast, imaginé par le magazine The Others, qui nous emmène complètement ailleurs par les oreilles. Dans chaque épisode, un aventurier de l’extrême y raconte, avec beaucoup d’intimité, l’un de ses périples où il a été confronté, de façon frontale et parfois brutale, aux forces de la nature. Comme ce couple qui a traversé à vélo les Amériques, de l’Alaska à la Patagonie ; cette participante du Vendée Globe qui est restée trois mois en mer; ou encore cette militante écologiste partie étudier les glaciers islandais au plus près. Captivant.

À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou via ce lien >>> The Others



Vivons heureux avant la fin du monde, sur Arte Radio

En ces temps de crises sociale et écologique, Delphine Saltel examine chaque mois nos contradictions à travers des entretiens et des reportages avec des chercheurs et des activistes, mais surtout invite à réfléchir à des solutions. Les questionnements ratissent large, on trouve ainsi des épisodes intitulés « Mince, une injonction ! », « Doit-on apprendre à faire l’amour ? », « Peut-on cuisiner des animaux morts ? », « Comment renoncer à être un parent parfait »… Un podcast qui veut « alerter, éveiller et rassurer sur un autre monde possible ».

À écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou via ce lien >>> Vivons heureux avant la fin du monde

Les fantômes de l’hystérie: Histoire d’une parole confisquée, LSD, France Culture

Notre médecine contemporaine stigmatise les femmes et leurs douleurs. Et préfère poser le diagnostic d’hystérie sur les femmes de tous bords. Un mot fourre-tout qui recouvre une palette très large de souffrances, de l’épilepsie à l’endométriose en passant par les accidents vasculaires cérébraux, no comment ! En gros, les femmes, « possédées et dépossédées de leur corps, soupçonnées depuis l’Antiquité d’être trop fragiles par nature simuleraient leurs symptômes ».

Pauline Chenu conte cette histoire longue et violente, infiniment sidérante qui nourrit encore et toujours la misogynie et hante toute la société, la médecine, la psychiatrie, la psychanalyse, la politique, la justice et même nos représentations. Un podcast puissant, émouvant, édifiant qui doit être mis entre toutes les oreilles.

Les fantômes de l’hystérie, 4 épisodes dans LSD/La série documentaire sur France culture

Canapé 6 Places, de Léna Mahfouf

Après avoir conquis le youtubegame francophone, gravi les marches du Met Gala, escaladé le Kilimandjaro et après s’être vue nommée l’influenceuse luxe la plus puissante du monde, Léna Mahfouf, aka Léna Situations se frotte à l’expérience du podcast (qu’elle conçoit filmée également).



Avec son énergie habituelle et sa volonté de partage, l’influenceuse trône dans son immense canapé 6 places rose pétants dans lequel elle assure une série d’épisodes d’un podcast (produits par Spotify Original) frais et pétillant, tantôt seule ou accompagnée. « Ce podcast, c’est un peu ma safe place » décrit la principale intéressée.



Et dans les épisodes déjà publiés, on ne peut que chaudement vous recommander celui où l’influenceuse mode s’entretient avec énormément d’intelligence et de réflexion sur la mode (et la créativité) avec Simon Porte Jacquemus, celui où elle arpente les méandres queer de la scène drag avec Paloma ou encore celui plus récent, où, seule derrière le micro, elle dissèque le rapport qu’elle entretient avec son corps. Bonne écoute !



Le Podkatz, de Juliette Katz

Plus connue sous le pseudonyme de Coucou les Girls, Juliette Katz revient avec son Podkatz, un podcast qu’elle imagine comme 100% décomplexé et sans langue de bois et dans lequel elle aborde, avec un invité de grands sujets sociétaux.

Avec énormément de douceur, de tendresse et d’honnêteté, la créatrice de contenu se livre, débat et écoute avec une sincérité désarmante dans des épisodes relativement longs, ne rendant l’écoute que plus belle.



On épingle particulièrement l’épisode sur le syndrome de l’imposteur où accompagné de Juliette et d’Élodie Frégé on soulève quelques pistes pour tenter de s’en libérer.



