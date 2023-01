Tentative d’évasion à moindre coût

Certaines news ont le don de surprendre. Celle-ci par exemple: savez-vous qu’en 2023, le tourisme aura plus que jamais la cote? Et ce alors même que le spectre d’une possible récession plane sur nos régions. Du moins, c’est ce que semble confirmer une enquête de Skyscanner qui annonce que «40% des voyageurs prévoient de partir autant en vacances en 2023 qu’en 2022. Un sur 3 envisage même de partir davantage». Et on peut le comprendre: au vu de contexte actuel, le besoin de s’échapper peut être plus fort que la nécessité d’être raisonnable.

Le «revenge travel», ou «tourisme de revanche», qui a profondément marqué 2022 en réaction aux années confinées, se poursuit donc clairement aujourd’hui. Comme un besoin frénétique de prendre le large, à tout prix… Quoique, pas tout à fait!

Car le désir ne fait pas tout et le budget alloué à ces escapades reste tout de même un facteur important. Ainsi, selon Skyscanner, «les voyages accessibles, en matière de dépenses, seront clairement la priorité pour 2023». L’idée: s’évader sans se ruiner. Partir en expédition, oui. Sacrifier son portefeuille, non. Le meilleur des deux mondes, en soi.

Alors puisque départ il y aura, il ne reste plus qu’à choisir la destination. On vous souffle dans ces pages, et plus largement tout au long de nos numéros, un tas d’idées… Et en prime, on vous livre ici le dernier top des destinations les plus durables, qui vient de sortir. En trio de tête: Göteborg en Suède, Bergen en Norvège et Copenhague au Danemark. On part quand?