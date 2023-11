Une bouteille de whisky vendue plus de 2,5 millions d’euros: un record

Une bouteille du whisky le plus cher du monde s’est vendue samedi plus de deux millions de livres sterling aux enchères à Londres, battant un précédent record établi en 2019, selon la maison de vente Sotheby’s.

Vendu pour 2.187.500 livres sterling (2,5 millions d’euros), ce flacon de 75 cl de Macallan 1926 établit un nouveau record aux enchères pour une bouteille de vins et spiritueux, selon Sotheby’s. Ce whisky écossais distillé en 1926 a été mis en bouteille 60 ans plus tard au terme d’une maturation en fûts de chêne, dont il tire sa robe sombre. Il s’agit du plus ancien millésime de Macallan.

La bouteille vendue samedi pourrait être la dernière d’une série de 12 à arborer une étiquette dessinée en 1993 par le peintre italien Valerio Adami. L’une de ces 12 bouteilles aurait été détruite lors d’un tremblement de terre au Japon.

Sotheby’s avait publié une estimation entre 750.000 et 1,2 million de livres sterling pour cette bouteille, dont le bouchon et la capsule ont été remplacés cette année par la distillerie.

Ce whisky (42,8°) provient du fût Macallan n°263, dont seules 40 bouteilles ont été produites. L’une d’elles, de 70 cl avait été vendue près 1,5 million de livres (environ 1,7 million d’euros) en 2019, battant le précédent record établi l’année précédente par une bouteille issue du même fût. « C’est le même liquide » mais avec « une étiquette différente », avait expliqué le mois dernier lors de la présentation de la bouteille de Macallan Adami, Jonny Foyle, responsable whisky chez Sotheby’s. Un millilitre de whisky a été extrait de la bouteille vendue samedi pour mener des tests et le comparer à une autre bouteille de millésime 1926, et il sert désormais de mètre-étalon pour d’autres comparaisons à l’avenir. (EXT, ECO, MEB, fr)