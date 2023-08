La saison du melon: 11 recettes faciles avec le fruit star de l’été

Un été sans melon, c’est comme un sapin de Noël sans boules: pas possible. Et si on ne se lasse pas de le déguster seul, avec un peu de porto ou du jambon de parme, nous avons compilé pour vous 11 recettes dans lesquelles le melon se décline dans des préparations sucrées – salées qui raviront vos papilles et prolongeront ce parfum d’été.

Fruit star de nos étés, facile à conserver et à préparer, le melon, qu’on déguste à l’envi en entrée ou en dessert, comporte de nombreux bienfaits. Riche en vitamine A et vitamine C, en antioxydants et en flavonoïdes, en potassium et en calcium, il est bon pour la peau, les yeux et le système immunitaire, il permet de lutter contre l’hypertension, la rétention d’eau et même, selon la recherche, contre le cancer. En plus, et c’est aussi son gros atout en été, notamment pour les personnes qui ont tendance à oublier de boire de l’eau, il est désaltérant.

Si tout le monde sait, plus ou moins, couper des tranches de melon, sachez que vous pouvez couper (et éplucher) votre melon de plusieurs manières, en fonction de vos préparations culinaires. Il y a la version traditionnelle, comme ici:



La version épluchée, comme dans cette vidéo:



Ou encore des versions plus… artistiques, comme là:



Nos 11 recettes de melon

