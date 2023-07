La fiesta de la feta: 20 recettes originales pour bien cuisiner ce fromage ancestral

Elle a le goût de vacances au bord de la Méditerranée… fromage associé aux beaux jours, la feta a bien des atouts pour sublimer le plus simple des plats et le gorger de saveur.

La feta telle que nous la connaissons existe depuis le 12e siècle. Elle tire son nom du mot italien « fetta », qui signifie « tranche ». Mais on ne peut affirmer avec certitude d’où provient exactement ce fromage. En réalité, il n’y a pas qu’une seule feta. Elle est multiple puisque la feta est comme le houmous : c’est un aliment régional qui transcende les frontières.

Mais pour les Grecs ce constat est une hérésie. Il faut dire que pour le pays c’est un symbole culinaire. C’est pour cela que le terme Feta est désormais protégé avec une appellation protégée. Pour pouvoir être labélisée feta en Europe, il faut qu’elle contienne un minimum de 70 % de lait de brebis qui doit provenir de races locales de brebis et de chèvres traditionnellement élevées dans des pâturages locaux et de certaines régions de Grèce.

La mythologie grecque raconte qu’Aristée, fils d’Apollon, a été envoyé pour enseigner aux humains l’art de la fabrication du fromage. Dans l’Odyssée d’Homère, un des cyclopes, Polyphème, fabrique un fromage qui serait l’ancêtre de la feta.

Nos recettes avec de la feta

Sa consistance à la fois ferme et friable en fait un allié de choix dans toute sorte de préparations chaudes ou froides. Et avec 264 kcal pour 100 gr elles aussi peu calorique. Elle s’allie particulièrement bien au basilic, à la ciboulette ou encore à l’origan.

La feta au coeur du buzz

Une recette a pris d’assaut les réseaux sociaux en 2021, mais sa simplicité et son coût méritent qu’elle ne tombe pas dans l’oubli. Cette recette à 10 euros et ultra simple a fait le tour du monde et générée des centaines de millions de vues. Baptisée « Uunifetapasta », cette préparation est simplissime.

C’est des tomates cerises entières, un bloc de feta et un filet l’huile d’olive, le tout enfourné pendant 40 minutes. La recette vient de Jenni Häyrinen, une blogueuse culinaire finlandaise qui avait trop la flemme de faire quelque chose de plus compliqué. Plus surprenant la recette a été publiée en 2019, mais elle va connaître la gloire grâce à la version de plusieurs influenceurs sur leurs comptes Instagram et TikTok.

La feta est un fromage caillé en saumure sans croûte. La feta ne nécessite pas une préparation complexe.

On chauffe le lait de brebis, on le mélange à des probiotiques et à de la présure pour qu’il coagule.

On le sépare ensuite de son petit lait avant de le laisser s’affiner dans des fûts, des boîtes ou des paniers qui trempent dans de la saumure pendant deux mois.

Mode d’emploi pour faire sa feta maison

Pour les plus motivés, voici comment la faire soi-même