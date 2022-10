Le cocktail Magnolia

Un cocktail pétillant à base de champagne, de cognac et de marasquin.

Ingrédients pour un magnolia par personne

20 cl de champagne

5 cl de cognac

1 cuillère à soupe de Marasquin (marasquino)

2 cuillères à café de sucre granulé fin

1 jaune d’œuf

glace pilée

Préparation

Remplissez un shakker avec le cognac, le marasquino, le jaune d’œuf, le sucre cristallisé et la glace pilée. Secouez vigoureusement jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Versez le contenu dans un grand verre à cocktail. Allongez l’ensemble avec du champagne frais et servez. Attention: ne touillez plus le cocktail.