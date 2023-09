10 recettes de soupes froides

Avec les températures qui grimpent pourquoi ne pas opter pour une soupe froide. C’est rafraîchissant, nourrissant et sain. En voici six qui feront frétiller les papilles.

On distingue deux catégories de soupes froides : celles que l’on cuit avant de laisser refroidir et celles composées d’ingrédients crus. La seconde pourrait être assimilée à une salade liquide, car ses ingrédients sont souvent identiques. À ceci près que son passage par le blender lui donne ce petit twist qui ravit à la fois les papilles.

Ces soupes froides et autres gaspachos permettent aussi de manger de façon originale sa dose de fruits et légumes quotidienne.

Attention tout de même à ne pas la confondre avec une boisson puisqu’un litre de gaspacho par exemple grimpe à 480 kcal. D’autant plus que la sensation de satiété est moindre que si l’on avait dû mâcher la même quantité d’aliments. Attention aussi à ne pas trop pimper sa soupe, car en y rajoutant cubes de fromages, saumon fumé et autres croûtons, on fait aussi drastiquement monter le nombre de calories.

Comme pour les salades les combinaisons sont infinies.

En bonus :

La recette du Gaspacho espagnol classique en vidéo