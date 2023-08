La Belgique est un village: le Fooding nous donne ses 5 adresses pour se faire une place (de village) au soleil

Des pavés, des tables et des chaises plus ou moins rangées, et les feuillages des arbres, eux, toujours bien placés… La place de village a ce petit goût d’été et de reviens-y, qu’on bécote avec la bouche et l’esprit. Mais plus besoin d’attendre vos vacances dans le Sud ! Le guide Fooding vous a sélectionné les meilleurs spots belges où faire la food au village, sans faire grimper le kilométrage.

Café des Minimes, Bruxelles: la terrasse qui fait le tour de l’horloge

Austère église vs terrasse teufeuse, costards-cravates vs laine Saint James, murs bleu nuit vs bar en or qui brille… Le Café des Minimes, en contrebas des geôles du Palais de justice, joue des contrastes. Sous le monumental feuillu pare-UV, le chef Régis Biellmann (passé par Tero et Kitchen 151) envoie des lunchs et brunchs bien balancés, et une fois l’apéro sonné, des fromages, charcut’ et autres assiettes à partager – le tout à la fraîche, au son des DJ sets et concerts programmés…



Rue des Minimes 60, 1000 Bruxelles, cafedesminimes.be

Grand Maison, Liège: le café sous le soleil exactement

Le Tout-Liège se bouscule devant la vitrine orientée plein sud de ce coffee shop pour lève-tôt comme tard, installé sur un charmant flanc empierré de la Meuse. Où Céline Fouarge, Fanny Marchal, Louise Lange et Lula Gabriel servent moult spécialités et douceurs à toute heure. Un beau dimanche, ça peut donner : de bombesques pancakes garnis d’orange sanguine, de crème et de sirop d’érable ; des miches pas chiches aux œufs mimosa ou au Vieux Liège ; ou encore un éblouissant carrot cake glacé au cream cheese…

Quai de la Goffe 37, 4000 Liège www.instagram.com/grandmaison.cafe

Le confessionnal, Dinant: la table bonne comme une partie de campagne

Le péché capital du chef-antiquaire Philippe Gérard ? La gourmandise, qu’il célèbre dans son génial Confessionnal en vieilles pierres avec des assiettes aussi roboratives que celles de mamie le dimanche midi. Au menu, qui se dévore aussi à l’avant de la maisonnette, rien que le haut de la pyramide alimentaire : fondante épaule d’agneau enfournée longuement, entourée de légumes de saison rôtis et divines gousses d’ail confites ; généreux suprême de poularde aux morilles et vin jaune, à la sauce plus dorée qu’un pape, convolant avec des pommes dauphine… Finalement, pas certain que vous en laissiez !

Rue Rémy-Himmer 4, 5500 Dinant, www.leconfessionnal.be

De Keukentafel, Oosterzele: le resto comme à la maison (mais en mieux)

Entre régaler ses potes chez soi et ouvrir un vrai restaurant, il n’y a qu’un plat ! Bienvenue dans la maison de campagne familiale d’Anna et Jozefien Wynants, où les frangines cultivent et cuisinent quelque 3 000 m² de potager. Le grand air, peu de viande, beaucoup de légumes… Ici, c’est tout sauf une punition ! Il n’y a qu’à zieuter la carte : asperges vertes à peine rôties, servies avec crème fumée, oseille, zestes de citron, crumble au levain et quelques anchois ; pâtes fraîches bien aillées, farcies à la ciboulette et aux olives de Kalamata… Le tout à boulotter en regardant le soleil se coucher sur les mignons pavés.

Aalmoezenijestraat 1, 9860 Oosterzele, www.instagram.com/de_keukentafel/

Loes & Krikke, Anvers: l‘adresse secrète où se faire la cour

Il faut s’aventurer dans le goulet d’une allée privée surmontée d’un mystérieux « Colonia » en fer forgé, puis dans la cour intérieure d’une ancienne imprimerie, pour commencer à flairer le fumet des pizzas cuites au feu de bois. Les auteurs ? Loes Rombouts et Krikke Festiëns, qui garnissent leurs rondes de tout ce que la nature peut offrir : ail des ours sauvage, légumes de la ferme… Avec, comme atout charme, une courette remplie de tables de brasseurs, auxquelles les pizzaïolos distribuent eux-mêmes les assiettes.

Congresstraat 42/101, 2060 Anvers, www.loesenkrikke.be

Le Fooding se met à l’heure belge ! Dans son premier guide noir-jaune-rouge, rien de moins que 400 adresses de restaurants, chambres, bars, caves et commerces qui font le goût de l’époque à travers tout le pays. En vente en librairie (20 €).