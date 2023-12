C’est reparti pour le coup d’œil dans le rétroviseur, ce périlleux exercice consistant à classer l’inclassable. Avec la régularité du métronome, voici sur un plateau notre Top… 12 pour 2023 – ce passage d’une sélection de 10 à 12 adresses raconte à sa façon une certaine effervescence.

C’est reparti pour le coup d’œil dans le rétroviseur, ce périlleux exercice consistant à classer

l’inclassable. Avec la régularité du métronome, voici sur un plateau notre Top… 12 pour 2023 – ce

passage d’une sélection de 10 à 12 adresses raconte à sa façon une certaine effervescence.

Pour éviter les malentendus, on rappellera qu’il ne s’agit pas des « meilleurs restaurants de Belgique »

mais bien des enseignes marquantes – tous genres confondus (avec un goût prononcé pour les

registres modestes) – parmi celles où la subjectivité, le bouche-à-oreille et parfois un soupçon de

hasard nous ont conduit durant l’année écoulée.

Rien d’universel, rien de prétentieux, ni de marmoréen – plusieurs adresses n’ayant été visitée qu’une seule fois (ce qui on en convient est incroyablement injuste mais à comprendre au regard des conditions matérielles d’existence d’une profession fragilisée par une nouvelle donne médiatique)… bref, juste un classement modeste et jouette opéré de manière conforme aux règles de déontologie les plus élémentaires à nos yeux : l’anonymat (parfois mis à mal) et, à tout le moins, le paiement des additions.

Voici notre top 12 des restaurants préférés en 2023

12. Sebastian, Liège

Sébastian Cassart noue intelligemment tradition bistrotière et air du temps au travers d’une « cuisine

intuitive à base de produits du terroir ».

11. Au Repos de la Montagne, Bruxelles

Une bande de potes capés – Ivresse, Dillens… – ressuscitent un repaire colombophile enlisé. A

l’arrivée, cela donne « le » restaurant convivial du moment.

10. Bistro Blaise, Marche-en-Famenne



Après avoir travaillé aux côtés de Pierre Gagnaire, François-Xavier Simon est revenu au pays pour

signer une adresse talentueuse à mi-chemin entre la chaleur du bistrot et l’exigence gastronomique.

9. Fight Club

L’idée de l’année : transposer sous nos latitudes la fameuse « New York–style pizza », cette

emblématique « slice » à 0,99 $ de la fin des années 70. Une cantine « It’s like a jungle sometimes »

que l’on doit à Lakhdar Hamina-Lakhdar.

© Flash et Fourchette

Fight Club, Chaussée de Waterloo 50, 1060 Saint-Gilles.

8. Bagu, Thuin

Au point de rencontre entre les gastronomies françaises et italiennes, Steven Mirelli imagine des

assiettes sur-gourmandes.

7. Manneken Pis Café, Bruxelles

Un plan à touristes ? Montez donc au premier étage pour voir ce qu’il en est. La carte signée Milan

Laroche (St Kilda, Tuck Shop…) malmène la cuisine nationale. Elle aime ça et nous aussi.

6. Enishi by Toshiro, Waterloo

Après avoir longtemps évolué dans l’ombre de San Degeimbre, Toshiro Fuji a décidé de voler de se

propres ailes. Ses assiettes calées au millimètre près célèbrent l’instant et la nuance.

5 Anju, Bruxelles



La cantine qui offre un second souffle à la cuisine coréenne à Bruxelles. Ça y va : huîtres pochées dans

un jus de kimchi, poitrine de canard marinée et grillée ou assiette de bœuf cru avec sésame et poire

coréenne.





4. Aster, Bruxelles

Ydris Gryson, aux flacons, et Túbo Logier, derrière les braises, sont les fers de lance d’une nouvelle

modernité culinaire, cérébrale mais juteuse, inédite à Bruxelles. Aster, Rue Antoine Dansaert 202, 1000 Bruxelles. aster.brussels

3. Magma, Liège

Une éruption de saveurs que l’on doit à un duo de hors-venus, Elisa Canovo et Tom Foguenne, qui

fusionne « sharing food » et « fine dining » dans un décor biscornu.

2. Klok, Bruxelles

Le terroiriste Florent Ladeyn a réquisitionné le rez-de-chaussée du plus ancien hôtel de la capitale

pour y installer Jordan Joubert aux fourneaux. Cet ancien homme lige de Loïc Villemin (Toya) concilie

exigence – aucun produit lointain… -, convivialité et accessibilité.

1. Grabuge, Bruxelles

Ce quatuor aussi iconoclaste que créatif s’est nourri aux enseignes qu’on aime – Old Boy, Crab Club… –

pour recracher une fusion excitante faisant converger les méridiens façon Méditerranée, Mexique,

Asie…