Le maquillage et les masques buccaux ne font pas toujours bon ménage, surtout par grosse chaleur. Deux maquilleuses nous livrent leurs secrets.

Coronavirus oblige, les masques font partie du look 2020. Depuis que les mesures ont été renforcées pour endiguer une seconde vague de la pandémie, le port du masque est obligatoire dans de nombreux lieux publics. Mais comment porter rouge à lèvres et fond de teint ? Pour les fanatiques de beauté parmi nous, nous avons demandé conseil aux maquilleuses Peggy Timmermans et Nanja Massy.

Souci 1 : le rouge à lèvres collant Le rouge à lèvres peut tacher le masque. Heureusement, il existe des alternatives, explique la maquilleuse Peggy Timmermans. "Un baume à lèvres coloré est subtil et donne un peu d'éclat. Si vous voulez vraiment une teinte vive, vous pouvez aussi colorer vos lèvres avec un crayon à lèvres. Appliquez une couche de baume et vous obtiendrez presque le même effet qu'avec un rouge à lèvres". Vous tenez absolument à votre rouge à lèvres ? "Utilisez d'abord une base pour les lèvres", explique Nanja Massy. "Le rouge à lèvres durera plus longtemps. Ensuite, tamponnez vos lèvres avec un mouchoir pour éviter les taches". Enfin, Timmermans souligne qu'il existe des rouges à lèvres 24 heures sur 24. "Ils sont faits pour durer et sont généralement mats et secs, ce qui signifie qu'ils ne tachent pas beaucoup".Souci 2: le fond de teint qui fait transpirerAvec le masque, les couches épaisses de fond de teint sont exclues, et encore plus par grande chaleur. C'est pourquoi Timmermans privilégie une version poudrée pour égaliser le teint. "La poudre tient si vous appliquez d'abord une base de teint. Terminez par un spray fixateur et vous serez tranquille pendant plusieurs heures". Vous n'aimez pas la poudre? Une crème de jour teintée fonctionne tout aussi bien. En été, Massy n'utilise pas beaucoup de fond de teint. "Un anti-cernes ou un correcteur peut déjà se révéler très utile. Et il est à l'épreuve des masques, car les yeux restent libres. Pour un bel éclat d'été, optez pour une poudre de soleil. "C'est l'idéal si vous n'avez pas un hâle uniforme".Souci 3 : sourire avec les yeux Un sourire amical fait beaucoup, mais à présent que notre bouche est couverte, toute l'attention se porte sur les yeux. Selon les deux experts en beauté, un regard éveillé commence au niveau des sourcils. "Ils sont l'âme du visage", souligne M. Timmermans. Dessinez-les subtilement au crayon ou soulignez-les à l'aide d'un mascara à sourcils. C'est un bon moment pour expérimenter le maquillage des yeux, même si vous êtes adepte d'un look naturel. Nanja Massy conseille aux débutants de choisir un fard à paupières crème. "Il s'applique facilement du bout des doigts".Souci 4: oreilles décollées Les élastiques serrés d'un masque font parfois glisser les oreilles un peu trop vers l'avant, ce qui donne l'impression d'avoir les oreilles décollées. "Dans ce cas, vous pouvez porter vos cheveux lâchés ou les relever à moitié. De cette façon, vos cheveux tombent juste au-dessus de vos oreilles, mais ne vous tombent pas dans les yeux", conseille Timmermans. Vous êtes pressée le matin ? "Je porte souvent une queue de cheval basse ou un chignon", dit Massy. "En outre, il existe des masques avec des rubans. Ils sont parfaits pour porter avec de longues boucles d'oreilles."Souci 5 : faire un raccord maquillage Si vous portez un masque pour vous rendre quelque part, il est agréable de faire un raccord maquillage en arrivant à destination. "Le brillant à lèvres est facile à appliquer sur place et très à la mode", explique Peggy Timmermans. "L'inconvénient, c'est que c'est un peu collant. Ne l'appliquez donc que lorsque vous ne devez pas remettre le masque pendant un certain temps".Le spray de fixation aide à garder le maquillage intact. "C'est pourquoi je l'utilise pour les mariées", dit Massy. "Si elles versent une larme, leur maquillage doit pouvoir le supporter.Sylvie Deckers