Votre parfum a-t-il un sexe?

Le goût des Belges

Top des notes masculines. Sans surprise, pour 29,2% des interrogés, les notes boisées arrivent en tête. Elle sont suivies des notes aquatiques (19,8%) et enfin des accords sucrés et épicés (8,2%). Etonnamment, ce sont surtout les femmes qui plébiscitent les odeurs boisées (30,5%). Les hommes placent en seconde position les notes sucrées et épicées (15,3%) devant les effluves aquatiques.

Top des notes féminines. Les deux premiers accords se suivent de très près : 22,7% des interrogés avancent une préférence pour les fleurs contre 18,1% pour les notes sucrées et épicées. Les agrumes suivent (10,4%) talonnés par les fruits (9,3%). Le tiercé choisi par les femmes confirme le succès des notes sucrées observé dans la parfumerie “classique”. Les fleurs restent en tête (22,4%), les épices et le sucre arrivent ensuite (16,2%) et sont rattrapées par les fruits (13,2%). Une tendance encore plus marquée chez les moins de 35 ans où les notes sucrées et épicées (21%) dépassent les fleurs de peu (20%) suivies par les fruits (13%) contre 7% pour les agrumes.