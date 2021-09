Porteurs de mythes et de préjugés, du potentiel à décupler nos forces - incarné par Popeye le marin - mais aussi synonymes de dégoût et ringards - associés aux cantines scolaires vieillottes -, les épinards ne sont pas aimés à la hauteur qu'ils méritent pourtant. Aliment santé indiscutable, il possède aussi des qualités gustatives indéniables et permet des associations savoureuses. Petite réhabilitation de ce légume qui pourrait bien devenir un ingrédient de vos repas quotidiens.

Plante potagère originaire d'Iran,il existe des épinards de printemps, d'été et d'hiver. Il est utilisé en cuisine en Occident et au Moyen-Orient, cru ou cuit, haché ou en branches, dans de nombreuses recettes salées. Associé en feuilleté à la feta, en lasagnes avec la ricotta, ou accompagnement des oeufs cocotte par exemple, les épinards se sont fait au fil du temps une place dans la gastronomie, désormais éloignée de l'image de dégoût enfantin véhiculé pendant des décennies. Les épinards sont sous bien des aspects pleins de richesses. En premier lieu pour la santé.

D'un point de vue nutritionnel Plus que la teneur en fer qui a fait sa réputation - mais qui est en fait dû à une erreur du chercheur Emil von Wolf dans la transcription de son analyse - l'épinard a une teneur exceptionnelle en carotènes antioxydants. Il est aussi très riche en sels minéraux (dont le fer donc), en vitamines C et en celles du groupe B. Sa richesse en vitamine B9 (acide folique) permet, d'une part combattre la déprime grâce à la stimulation de production de sérotonine, et d'autre part de ralentir le vieillissement cérébral. Sa richesse en fibres est telle qu'il était surnommé au Moyen Âge, le "balai de l'intestin". Aussi riche en magnésium, le cocktail qu'il contient permet donc d'aider à combattre la fatigue, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Ajoutez à cela son potassium, calcium et vitamine K en fait un allié pour la santé osseuse. Côté minceur, plutôt rassasiant, sa richesse en fibres associée à sa faible teneur en calories (20Kcal/100g) en font aussi un bon allié minceur. Possédant un faible indice glycémique (IG 15), il a aussi le pouvoir d'abaisser le taux de glucose dans le sang grâce à sa teneur en acide alphalipoïque, bon point pour tenir le diabète à distance. Ceci dit, les épinards sont également riches en nitrates, il convient d'être vigilant quant à leur conservation, puisque ces nitrates se transforment rapidement en nitrites toxiques. Il faut donc les cuisiner le plus vite possible (ne pas les conserver au délai de 3 jours dans le réfrigérateur). Ils doivent être consommés directement après leur cuisson et ne doivent pas être réchauffés. À noter que les épinards surgelés contiennent moins de nitrates que les épinards frais, car ils sont blanchis immédiatement après leur cueillette. L'épinard est aussi riche en acide oxalique ; il est donc déconseillé aux personnes qui souffrent de calculs rénaux et de goutte.

D'un point de vue culinaire

Frais, crus, cuits, surgelés ou en conserve, que préférer ? Il faut savoir que les épinards cuits libèrent davantage de lutéine, zéaxanthine et bétaïne. En revanche, mangés crus, mais très frais, en branches ou pousses ils contiennent plus de vitamine C.

Si vous optez pour les épinards frais, il faut les rincer avant de les préparer, et les cuisiner et déguster immédiatement. Pour info, les conserver trois jours au frigo leur fait perdre 50% de leur teneur initiale en vitamines.

Les épinards frais une fois cuits doivent être consommés dans les 24h pour éviter la transformation des nitrates en nitrites toxiques.

Si vous préférez les surgelés, rappelons qu'ils contiennent moins de nitrates que les épinards frais, car ils sont blanchis immédiatement après leur cueillette.

Quant aux conserves, notez que le traitement hautement thermique de ce mode de conservation fait perdre davantage de vitamines par rapport aux épinards surgelés. Si toutefois vous optez pour les conserves, pensez à les rincer pour les débarrasser de leur sel ou sucre conservateurs.

Avec quoi l'épinard se marie-t-il adéquatement ?

Les épinards sont riches en fer (3 mg par hectogramme), mais pour en profiter pleinement, il est judicieux de les associer à un aliment riche en vitamine C, qui permet à l'organisme d'absorber au mieux ce fer et éviter que ces bienfaits se perdent dans l'intestin. À faire donc : cuire les épinards - à la vapeur de préférence, puis assaisonnez-les avec un peu de citron.

Les épinards se combinent très bien avec la crème, et les fromages crémeux - les fromages de chèvre notamment -, le beurre évidemment, l'ail, et les poissons.

Voici quelques recettes pour en apprécier la saveur et les associations de goûts

L'épinard en recettes

Tarte rustique aux fanes d'oignons frais et épinards

. © Isopix

(Pour 4 personnes)

90g de beurre, 190g de farine d'épeautre, sel, 5 cl d'eau froide, 5 fanes ou tiges d'oignon frais, 3 c. à s. d'huile d'olive, 2 c. à s. de graines de tournesol, 4 oeufs, 20 cl de lait, 100g de jeunes pousses d'épinards, 50g de roquette, 2 c. à s. de vinaigre balsamique.

Au robot, travaillez le beurre en parcelles avec la farine et du sel. Incorporez l'eau tout en travaillant jusqu'à obtenir une boule de pâte. Gardez-la au frais pendant 30 min.

Étalez la pâte au rouleau sur une surface farinée et froncez-la dans un moule rectangulaire beurré. Piquez la pâte. Préchauffez le four à 180°C.

Émincez les fanes d'oignons et faites-les suer 4 min dans une sauteuse avec l'huile et la moitié des graines de tournesol.

Fouettez les oeufs avec le lait, assaisonnez. Répartissez les fanes sur la pâte et versez l'appareil aux oeufs. Enfournez 35 à 45 min.

Servez la tarte avec une salade de jeunes pousses d'épinards et de roquette assaisonnée avec le reste d'huile, le vinaigre et des graines de tournesol.

Recette des Oeufs cocotte aux épinards, chèvre et curry

POUR 4 :

2 poignées d'épinards frais (env. 150 g)

1 noix de beurre

150 g de chèvre doux

50 ml de crème curry en poudre

sel et poivre noir du moulin

4 oeufs

25'

Préchauffez le four à 180 °C. Cuisez les épinards dans un fond de beurre, ajoutez le chèvre et la crème. Assaisonnez d'une pincée de curry, sel et poivre. Répartissez les épinards dans les ramequins et cassez un oeuf par dessus.

Mettez les ramequins dans le plat, et remplissez ce dernier d'eau jusqu'à mi-hauteur des ramequins. Cuisez le tout pendant 10 à 15 min. (20 min. pour des oeufs cuits dur). Sortez délicatement les ramequins de l'eau et servez-les avec des petits soldats.

Recette des Lasagnes au pesto épinards-basilic, sauce aux légumes (végétarienne)

© DR

Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes Préparation 1 heure 10 minutes

Ingrédients

1 c à s d'huile végétale, 1 c à s de farine, 30 cl de lait d'amande, 50 g de beurre d'amande, zeste et jus d'1 citron bio, sel, poivre du moulin, noix de muscade fraîchement râpée, 1 poignée de basilic + supplément, 2 poignées de jeunes épinards en branches, 10 cl d'huile d'olive, 2 c à s de pignons de pin, 200 g de lentilles corail, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 poivrons rouges, 2 c à s d'huile de germes de blé, 80 cl de tomates concassées (en conserve), 1 c à s de thym, haché, 350 g de feuilles de lasagne, 2 c à s d'amandes en poudre

Préparation

- Faites chauffer l'huile végétale dans une casserole et faites-y suer la farine brièvement, sans la colorer. Versez le lait d'amande et laissez cuire pendant 5 minutes sans cesser de remuer. Ajoutez alors le beurre d'amande, le zeste et le jus de citron. Salez et assai - sonnez de muscade. Réservez.

- Rincez et séchez le basilic. Mettez-le dans le bol du mixer. Rincez les épinards et faites-les blanchir très brièvement dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-les et ajoutez-les au basilic ainsi que l'huile d'olive et les pignons de pin. Salez et poivrez. Mixez en pesto pas trop fin. Réservez environ 2 à 3 cuillères à soupe de pesto pour la finition.

- Rincez les lentilles soigneusement à l'eau courante puis faites les cuire pendant 12 à 15 minutes dans de l'eau bouillante. Salez peu avant la fin de la cuisson puis égouttez.

- Épluchez et émincez les oignons et l'ail. Rincez les poivrons, coupez-les en deux puis en dés.

- Faites chauffer l'huile de germe de blé dans une casserole et faites-y revenir l'oignon et l'ail. Ajoutez les dés de poivron et faites revenir pendant 5 à 6 minutes. Ajoutez les tomates concassées et le thym. Laissez mijoter à feu doux 12 à 15 minutes. Ajoutez les lentilles en fin de cuisson.

- Préchauffez le four à 165°C. Garnissez le fond d'un plat (20 x 40 cm) de feuilles de lasagne. Étalez la sauce aux légumes dessus, puis un peu de sauce aux amandes et enfin un peu de pesto. Répétez l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminez avec la sauce aux amandes.

- Enfournez les lasagnes 35 à 40 minutes. Sortez le plat du four, saupoudrez de poudre d'amandes et décorez avec le pesto réservé et les feuilles de basilic. Découpez en portions et servez.

Salade de pommes de terre aux épinards, au saumon fumé et aux oeufs pochés

. © DR

Pour 4 :

500 g de pommes de terre nouvelles cuites, 600 g de pousses d'épinards, 1 oignon rouge, 4 oeufs, 5 c. à s. de vinaigre de vin rouge, 5 c. à s. d'huile de noix, 1 c. à c. de miel, 1 c. à c. de moutarde de Dijon, 400 g de saumon fumé en épaisses lanières, 50 g de noix concassées, quelques brins de ciboulette, sel et poivre du moulin

Coupez les pommes de terre en rondelles. Lavez les épinards et égouttez-les. Pelez l'oignon, coupez-le en deux, puis émincez-le. Pochez les oeufs à l'eau frémissante additionnée de 2 c. à s. de vinaigre de vin.

Préparez une vinaigrette avec le restant du vinaigre, l'huile de noix, le miel et la moutarde. Salez et poivrez. Mettez les pommes de terre, les épinards et le saumon fumé dans un saladier. Ajoutez les oignons et les noix, puis les oeufs pochés. Salez et poivrez, et décorez le plat de ciboulette ciselée. Servez la vinaigrette à part.

Oeuf cocotte au curcuma et aux pousses d'épinards

© Clémence Catz

1 poignée de feuilles d'épinard fraîches, 60 ml de crème végétale, sel, 2 grosses pincées de curcuma en poudre, 1 oeuf (ou 2 selon l'appétit).

Laver les épinards, les disposer dans le fond d'une petite cocotte individuelle ou d'un ramequin.

Mélanger la crème avec le curcuma et une pincée de sel, verser sur les épinards.

Casser l'oeuf et le placer délicatement au-dessus.

Cuire 12 minutes environ à la vapeur : le blanc doit être juste pris et le jaune encore crémeux.

Variantes

Remplacer les épinards par des rondelles de courge cuites et des épices douces, des fleurettes de brocoli et du thym frais ou des tagliatelles de légumes (carotte, courgette...) et du basilic.

Tourte aux champignons, épinards et ricotta

. © DR

Pour 4 personnes, Préparatifs 20 minutes, Préparation 45 minutes

500 g de pâte brisée, 125 g de champignons bruns, 200 g de ricotta, 2 oeufs, 100 g de jeunes épinards en branches, 20 g de beurre + supplément, 1/4 de noix de muscade, sel, poivre du moulin.

Beurrez un moule à tarte. Au rouleau à pâtisserie, abaissez deux tiers de la pâte sur le plan de travail fariné et foncez-en le moule. Préchauffez le four à 180°C.

Piquez la pâte à la fourchette et posez une feuille de papier cuisson par-dessus. Recouvrez de billes de cuisson (ou de légumes secs). Faites cuire la pâte à blanc pendant 10 minutes au four. Retirez ensuite les billes et le papier cuisson et poursuivez la cuisson 5 minutes.

Rincez brièvement les champignons et coupez-les en quatre. Faites brunir légèrement la moitié du beurre et faites-y sauter les champignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Rincez et essorez les épinards. Faites fondre le reste du beurre dans une autre poêle et faites-y fondre les épinards. Laissez refroidir.

Fouettez les oeufs avec la ricotta et assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade râpée.

Répartissez les épinards, les champignons et la préparation aux oeufs sur la pâte précuite.

Abaissez le reste de la pâte sur le plan de travail fariné pour obtenir un disque à la mesure de la tarte. Entaillez le centre en forme d'étoile et rabattez les pointes vers les bords pour dévoiler la farce au centre.

Disposez ce disque de pâte au-dessus de la farce et enfournez 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que la tourte soit dorée et croustillante.

Filet de turbot aux épinards, riz noir et potiron © Weekend Pour 4, 35 minutes.

Ingrédients: 1 belle tranche de potiron, huile d'olive, 1 c à café de cassonade, 200 g de riz noir italien, 1/4 de poivron vert,150 g de tomates confites à l'huile, 400 g d'épinards frais, 40 g de beurre, 4 filets de turbot bien épais, 200 g de crème fraîche épaisse, 1/2 c à café de raifort, 4 brins de thym

Préparation :

Coupez le potiron en quatre lamelles et faites-les revenir 5 minutes dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive et la cassonade. Salez, poivrez, mouillez avec un demi-verre d'eau et laissez cuire 15 minutes.

Faites cuire le riz noir dans une grande casserole d'eau salée, le temps indiqué sur le paquet. Egouttez et réservez au chaud.

Lavez et émincez finement le poivron vert. Mixez les tomates confites.

Lavez et séchez les épinards, équeutez-les. Faites-les rapidement "tomber" dans une sauteuse avec 20 g de beurre. Salez, poivrez et réservez au chaud.

Faites chauffer le reste du beurre dans une poêle. Saisissez les pavés de turbot sur feu moyen, 5 minutes sur chaque face. Salez et poivrez.

Faites doucement chauffer la crème fraîche avec le raifort, assaisonnez de sel et de poivre.

Sur des assiettes chaudes, dressez les filets de turbot sur un lit d'épinards. Ajoutez le riz noir et le potiron confit. Déposez une cuillère de tomates confites sur le turbot et quelques traits de crème au raifort sur le côté. Décorez de lanières de poivron vert et de brins de thym. Servez aussitôt.

Astuce :

le riz noir Venere est originaire du nord de l'Italie, de la Plaine du Pô. Ce riz intégral se caractérise par une couleur noire grâce à la pellicule extérieure des grains qui a la couleur d'ébène. Le riz noir a un arôme qui rappelle le pain qui vient de sortir du four. Vous pouvez le remplacer par du riz intégral ou du riz rouge de Camargue.

