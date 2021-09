Le cresson est une bombe vitaminée à la saveur corsée. Il apporte une note de fraîcheur à n'importe quel plat ou salade.

Bien qu'il soit cultivé depuis des lustres, il est désormais trop souvent snobé. Et c'est bien dommage, car ce légume herbacé est une merveille. Une bombe de goût puisque sa saveur est piquante (à la fois moutardée et poivrée), avec une note qui rappelle les radis. Il offre donc une belle alternative à la roquette. Mais c'est aussi une bombe nutritive puisque la plante est particulièrement riche en vitamines C, A et E. Elle contient aussi du magnésium, du fer, de l'iode, du potassium du calcium et même du zinc. Le cresson, c'est aussi pas plus de 17 kcal pour 100 g et des fibres douces qui facilitent l'élimination. La plante est tellement riche en nutriment qu'il se murmure que le cresson serait parmi les aliments les plus sains du monde.

Comment choisir et conserver son cresson ?

S'il pousse, dans son état naturel, non loin du lit des rivières, il se cultive aujourd'hui dans de l'eau vive. C'est aussi une plante délicate qui se récolte encore souvent de façon manuelle. Il se vend sous forme de botte avec ses tiges. La saison "naturelle" du cresson va du printemps à la fin de l'automne, mais en culture il se cultive toute l'année et aussi en Belgique. Le cresson n'est semé que deux fois par an, car les tiges coupées repoussent d'elle-même.

Il doit avoir des feuilles bien vertes, serrées, légèrement humides. Si la botte semble flétrie ou jaunie, on passe notre tour. Le cresson se conserve dans le bac à légumes ou, comme un bouquet, dans un verre d'eau. Attention, il ne se conserve généralement que deux ou trois jours. Avant de le manger, on veillera toutefois à soigneusement le laver et l'égoutter.

null © Getty

Comment consommer le cresson ?

On peut le consommer cru. La manière la plus simple est de l'ajouter dans une salade ou d'en faire la base d'une salade. On peut aussi le rajouter à la purée, dans une sauce dip (mélanger du skyr, cresson, moutarde et citron et on frôle la perfection), ou tout simplement dans un sandwich à la place d'une tomate. Il est possible d'en faire du pesto ou de l'utiliser à la place de l'aneth ou du persil dans les sauces accompagnant les poissons. On peut aussi le consommer cuit en le faisant sauter comme des épinards. Il est également somptueux en soupe.

Quelle est la différence entre cressonnette et cresson ? Le cresson est souvent confondu avec la cressonnette, pourtant les deux n'ont pas grand-chose à voir. Le premier a des feuilles plus grandes et plus foncées. Il est aussi un peu plus doux au niveau du goût. La présentation diffère également puisque le cresson se vend en bouquet et la cressonnette souvent dans de petits raviers en plastique.

Recettes

>>> Velouté de cresson aux copeaux de parmesan

© DR

>>> Bouillon de poule au cresson de fontaine

>>> Gaufres au fromage blanc aux herbes, radis et cresson

© DR

>>> Salade de cresson et pointes d'asperges aux Sufs mimosa

>>> Asperges blanches et vertes panées, pesto de cresson

>>> Salade d'avocat au tofu, radis, pomme et cresson

© DR

>>> Spaghetti au pesto de cresson dans une coupelle de parmesan

>>> Poivrons grillés à la bonite, amandes et cresson de fontaine

>>> Une petite salade de terroir

>>> Spaghetti con asparAgi

>>> Omelette soufflée au poisson fumé

Et encore:

>>> Pennes saumon-cresson

>>> Flan chaud de cresson et d'asperges vertes

>>> Mini-pains de viande, mayonnaise au cresson

>>> Muffilos aux asperges et au cresson

>>> Gaspacho green

Mais aussi:

Sauté de cresson :

Beignets de cresson

Tarte au cresson

Plus classique: la cressonnière

