Inspiration maison: 6 idées pour bien utiliser le blanc en déco

Mettre du blanc dans un intérieur ne le rend pas forcément asceptisé et froid. Le tout est de contrebalancer sa neutralité par d’autres éléments décoratifs. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous explique comment pimper un intérieur trop blanc.

1. Jouer avec la matérialité des murs

Pour Ilse Popelier, la couleur n’est pas quelque chose d’anodin. Lorsqu’elle a réaménagé de façon intuitive cette habitation gantoise, au départ très délabrée, elle a en grande partie enduit ses murs de blanc… Mais pas de façon unitaire. La couche finale de ciment est composée de sable blanc, de sable de dune et de chaux de coquillage. Dès lors, les parois ont un aspect brut et tactile plus chaleureux.

Elle a également peint en blanc poutres et volets ce qui apporte aussi d’autres nuances texturées.

Pour répondre à cette blancheur, elle a sélectionné quelques pièces de mobilier flashy. Mais avec parcimonie. « La couleur peut diminuer l’impression de lourdeur, mais elle ne doit pas s’imposer, affirme l’architecte. Je ne l’utilise jamais pour le plaisir, seulement lorsqu’elle peut renforcer un sentiment ou qu’elle est fonctionnelle. »

Quelques meubles colorés répondent à la blancheur environnante. Photo : Mr Frank

2. Conserver des parties anciennes

Cet appartement de vacances, à Ostende, n’est pas complètement blanc, loin de là. Car pour cette rénovation, l’architecte Sam Peeters a trouvé un bel équilibre entre ses parois immaculées contemporaines et des traces du passé conservées, telles que le plafond lambrissé en bois. Les unes dialoguent avec les autres et rendent le lieu beaucoup moins « lisse ».

« L’intérieur est un récit – ou un texte – comportant plusieurs couches, dit-il. Je n’aime pas faire table rase. Je ne dépouillerai jamais totalement un lieu et je n’enlèverai jamais tous les détails d’origine. »

On aime également l’étagère-cloison du salon qui peut-être garnie d’objets de déco, colorés ou non. Une autre façon encore de rendre l’ensemble moins livide.

L’étagère permet d’animer le mur immaculé. Photo : Eline Ros

3. Peindre un mur dans un ton foncé

Betty tient une boutique vintage en ligne, La Kasbah. C’est dire si les intérieurs contemporains blafards et sans âme ne l’intéressent pas plus que ça.

Pour cette chambre de l’appartement qu’elle a aménagé avec son compagnon à Saint-Gilles, elle a donc marié le blanc de trois murs et du plafond à une paroi bleu nuit, qui donne un côté cocon. La confrontation est d’autant plus réussie qu’il s’agit d’une peinture à la chaux. Ce qui lui confère une jolie texture moirée.

Le plancher en bois foncé accentue encore cette dualité de tons entre le sombre et le clair.

Le mur bleu nuit est un enduit à la chaux, pour plus de matérialité. Photo : Mr Frank

4. Jouer avec les joints de carrelage

Les carrelages blancs peuvent vite donner un air de clinique ou de laboratoire asceptisés à une pièce, surtout s’ils sont posés avec des joints blancs qui lissent complètement la surface.

Dans cette maison néoclassique restaurée, Tamara De Mey – cofondatrice de l’agence de presse Turbulence -, a trouvé une jolie parade pour l’une de ses salles de bains. Un carrelage blanc classique a été rejointoyé en noir. Ce qui apporte une note très graphique à la pièce d’eau. Une frise foncée, en relief, termine par ailleurs de casser l’uniformité. A noter qu’une autre teinte de joint peut aussi avoir son petit effet.

On aime également la quincaillerie ancienne, pour une petite touche old school supplémentaire, bien loin de l’ambiance d’hôpital crainte.

Des joints de carrelages noirs pour un effet graphique. Photo : Marthe Hoet

5. Choisir une teinte fil rouge

Il n’est pas indispensable de faire éclater les couleurs pour compenser un blanc trop présent. Décider d’une seule tonalité et la décliner par petites touches à travers toute la maison porte aussi ses fruits.

Ainsi, pour ce bungalow rénové dans la banlieue verte anversoise, le sculpteur Anton Cotteleer a choisi un orange vif. Il a peint les portes intérieures, mais aussi placé çà et là des lampes Flowerpot de &Tradition, comme ici dans la cuisine, des coussins pour les chaises Tulip de Saarinen et une étagère murale Tomado. Le tout dans cette teinte peps.

Mention également pour l’ilôt de cuisine noir qui contraste clairement avec le blanc et rend l’aménagement très graphique.

6. Garder les cadres de portes et fenêtres en bois naturel

Pour ce genre d’intérieur ancien typique de notre capitale, avec des pièces tout en hauteur, le fait de mettre en blanc murs et plafond, décorum compris, donne un caractère unitaire, mais pas trop, grâce justement à ces éléments de frises et autres moulures en relief.

Dans ce cas précis, les habitants – qui ont fondé le bureau de création de mobilier Cobra Studios – ont par contre pris l’option de laisser les cadres de portes et de fenêtres en bois naturel poncé. Ce contrsate entre blancheur sculpturale et matière brute apporte un touche de chaleur à l’aménagement. Lorsque les rideaux sont ouverts, on a l’impression d’être face à de grands tableaux urbains encadrés.

Le bois offre un beau contraste avec le blanc. Photo : Jan Verlinde

