Léone est fleuriste et travaille principalement les fleurs séchées. Cette activité, elle l'a commencée il y a 5 mois après avoir interrompu son activité d'avocate. Aperçu de son travail de composition à base de fleurs séchées et stabilisées.

Avant de se lancer dans la composition de bouquets aussi élégants les uns que les autres, la jeune femme a travaillé comme avocate pendant 3 ans. Cette situation professionnelle ne lui convenait plus. C'est pourquoi elle a décidé de s'envoler direction l'Amérique du Sud afin de prendre du recul.

Passionnée de plantes depuis toujours, elle choisit, à son retour de voyage, d'ouvrir une boutique de fleurs fraîches et séchées.

© Léone

L'engouement pour ces jolies compositions de fleurs séchées qu'elle partage sur son compte privé Instagram freine le projet de boutique. C'est à ce moment-là que Léone se lance en tant que fleuriste et réalise des compositions décoratives pour intérieur pour des particuliers, pour certains restaurants, pour des vitrines de magasins ou encore pour les mariages.

© Léone

Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais reprendre mon projet de boutique ou si je vais me concentrer sur les événements comme les mariages.

Au niveau de la technique, la fleuriste fonctionne par essai-erreur ou en utilisant de la mousse pour tenir les fleurs.

Les fleurs, quant à elles, viennent de fournisseurs issus principalement du Benelux mais pas que. Effectivement, Léone aime en cueillir elle-même dans les bois et "faire des tests avec des fougères ou des chardons. Je les fais sécher et je vois ce que ça donne. Parfois, ça fonctionne bien, parfois pas".

© Léone

Avant de se lancer dans la composition de bouquets aussi élégants les uns que les autres, la jeune femme a travaillé comme avocate pendant 3 ans. Cette situation professionnelle ne lui convenait plus. C'est pourquoi elle a décidé de s'envoler direction l'Amérique du Sud afin de prendre du recul. Passionnée de plantes depuis toujours, elle choisit, à son retour de voyage, d'ouvrir une boutique de fleurs fraîches et séchées.L'engouement pour ces jolies compositions de fleurs séchées qu'elle partage sur son compte privé Instagram freine le projet de boutique. C'est à ce moment-là que Léone se lance en tant que fleuriste et réalise des compositions décoratives pour intérieur pour des particuliers, pour certains restaurants, pour des vitrines de magasins ou encore pour les mariages. Au niveau de la technique, la fleuriste fonctionne par essai-erreur ou en utilisant de la mousse pour tenir les fleurs. Les fleurs, quant à elles, viennent de fournisseurs issus principalement du Benelux mais pas que. Effectivement, Léone aime en cueillir elle-même dans les bois et "faire des tests avec des fougères ou des chardons. Je les fais sécher et je vois ce que ça donne. Parfois, ça fonctionne bien, parfois pas".