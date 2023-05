Casa do Conto, Porto – Dès 119 euros

La Casa do Conto, ou Maison des histoires, renaît littéralement de ses cendres. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle, située au cœur de Porto et classée monument historique, a été minutieusement restaurée après un incendie. Les six chambres sont décorées de meubles anciens et de pièces design. Chacune abrite au plafond des textes sur le concept de « maison », fruit d’une collaboration avec plusieurs artistes ayant des liens avec la ville. L’hôtel compte une salle à manger, un salon et une bibliothèque qui accueille expos ou concerts.

Rua da Boavista 703, Porto, casadoconto.com

M’ar de Ar Muralhas, Evora – Dès 107 euros

Cet hôtel s’élève face aux remparts de la charmante cité historique d’Evora, classée au patrimoine mondial. Entre les deux édifices de pierre, on jouit des magnifiques jardins et de la piscine avec vue. Aéré et lumineux, le bâtiment tout en longueur est d’un blanc immaculé. Les espaces intérieurs font la part belle aux tons clairs, la déco est classique et cosy. En résumé, le luxe dans la simplicité. Son restaurant invite à s’initier à la gastronomie alentejane que le chef, António Nobre, sublime avec génie et modernité.

Travessa da Palmeira 4/6, Evora, mardearhotels.com/mar-de-ar-muralhas

Browns Central, LisbonNE – Dès 150 euros

Ce bâtiment du XVIIIe siècle, avec sa façade vert pistache, est situé dans les rues étroites du bas de Lisbonne. Le Tage coule non loin. Le Browns Central – à ne pas confondre avec les trois autres hôtels de la ville appartenant au même groupe – propose 84 chambres décorées de papier peint et de rideaux de velours, ainsi qu’une brasserie et un bar animés. Avec ses expos régulières, spectacles et autres événements pop-up, c’est une adresse populaire auprès des habitants et des voyageurs. Les chambres à moins de 150 euros sont libres à partir de novembre.

Rua da Assunção 75, Lisbonne, brownshotelgroup.com

La piscine du M’ar De Ar Muralhas © SDP