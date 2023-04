La nature en Valais, un enchantement !

Voyager durablement, tout en appréciant chaque instant. En Suisse, un mot symbolise cet état d’esprit, «Swisstainable». Le canton du Valais invite à découvrir des sommets célèbres, des refuges de montagne, des herbes médicinales alpines et des trains d’altitude. Partout, une nature intacte et une véritable incitation à lâcher prise.

Une balade inoubliable en train d’altitude

«Ohhh !», «Waouh», ce sont les cris des voyageurs qui empruntent le train à crémaillère qui relie le beau village de Zermatt à la plateforme ensoleillée du Gornergrat, à 3100 mètres d’altitude. Un voyage durable grâce à des motrices qui utilisent l’énergie générée par la pente : trois trains qui descendent produisent l’énergie nécessaire à un voire deux trains qui montent. Au sommet, la vue sur le majestueux Cervin est tout bonnement inoubliable. Mémorable, comme la rencontre avec le nez noir du Valais, le mouton le plus mignon au monde.

©Gornergrat Bahn

Des plantes médicinales et de la rando avec le Tour des Dents du Midi

Traditionnellement, les plantes et fleurs sauvages étaient utilisées dans les Alpes pour soigner ou booster l’organisme. Pendant des siècles, les montagnards, isolés du monde, utilisaient de nombreuses plantes en tisanes, lotions, cataplasmes, pour soigner divers maux. Aujourd’hui, des guides locaux enthousiastes partagent avec le public les effets bénéfiques des plantes et livrent des recettes à ramener chez vous. Le paysage de la Région Dents du Midi vaut le détour avec ses lacs alpins, ses sommets majestueux, ses glaciers et ses cascades. Le long du Tour des Dents du Midi, des auberges et des cabanes vous accueillent pour un bon repas et une nuit de réconfort.

©Région Dents du Midi / Litescapemedia

Du plaisir et des glaciers

On s’amuse dans le Valais ! Car si la haute montagne nécessite beaucoup d’efforts pour l’apprivoiser, elle apporte également son lot de réconfort. De nombreux refuges proposent une excellente cuisine locale. La cabane de Lämmeren (à 2502 mètres, accessible depuis Leukerbad par le téléphérique) en fait partie : l’accueil est sympa et les bouquetins sont des voisins. Le Valais est également un immense terrain de jeu pour les VTT et les vélos électriques ! Vous pouvez vous rendre au barrage de Mattmark, près de Saas-Fee/Saastal, pour y admirer les eaux turquoise du lac. Dans la région également, un sentier pédestre thématique invite à mieux comprendre l’influence du changement climatique sur les glaciers. Pour une aventure peu commune, on vous conseille une promenade guidée sur le glacier d’Aletsch, le plus grand des Alpes ! Une rando inoubliable.

©chrissie.st

Les bisses du Valais : au rythme de l’eau

Du côté de Nendaz et de Veysonnaz, l’eau des bisses sert de fil conducteur à de nombreuses balades. Les bisses ? Un réseau unique de canaux d’irrigation historiques autrefois utilisé pour approvisionner les vignobles, les champs et les arbres fruitiers de la vallée avec de l’eau des glaciers. Au choix : des itinéraires faciles pour les familles ou des sentiers plus difficiles le long de précipices escarpés. Mais toujours au rythme doux de l’eau qui s’écoule paisiblement… Lâcher-prise garanti.

©Nendaz Tourisme

Le Château de Stockalper et une journée dans les Alpes françaises

Surprise ! En Valais, canton aux paysages montagneux accidentés, la culture occupe également une belle place. Direction Brigue où se dresse le château de Stockalper, du nom de Kaspar Stockalper, un marchand du 17e siècle qui aimait montrer sa puissance et sa richesse – son palais en est la preuve éclatante. Traverser les frontières en mode durable ? Empruntez le Mont Blanc Express qui relie depuis 1906 Martigny en Suisse à Chamonix en France et invite à découvrir un paysage de montagne fascinant, sans aucune route le long de l’itinéraire. Durable encore, avec la visite du glacier de la Mer de Glace, au départ de Chamonix à bord d’un train à crémaillère. Le Valais, la promesse d’un tourisme responsable.

©Fascination Alpes Sarl

Astuce

Swiss Travel Pass

Un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

