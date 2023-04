Observer la nature? Dans les Grisons, ça va de soi !

Les Grisons comptent le plus grand nombre de fermes bios de Suisse. Ce tourisme durable et enrichissant porte un nom, Swisstainable. Trains de montagne, sentiers de randonnée : voyager en appréciant chaque instant revêt dans ce canton, tout son sens.

Le train, un tourisme durable

Aux Grisons, le train est partout ! Chemin faisant, on découvre les maisons traditionnelles de l’Engadine avec leurs beaux motifs peints et gravés sur les façades, de vieilles granges, des affleurements de schistes, des abîmes profonds où des rivières s’écoulent paisiblement. Voyager en train, c’est l’idéal ! Entreprises durables, les Chemins de fer rhétiques (RhB) fonctionnent désormais à l’énergie hydraulique à 100%. Combinez un trajet en train panoramique Bernina Express avec un voyage dans la région de Poschiavo, pour découvrir de magnifiques jardins d’herbes aromatiques biologiques.

©stefan schlumpf photography

Des fermes 100% bios

Acheter et manger bio et local : telle est la devise de la vallée de Poschiavo, la partie italophone du canton des Grisons où se trouvent de nombreuses fermes biologiques suisse. Le label «100% Valposchiavo» garantissant des produits exclusivement composés de matières premières de la vallée. Il vous suffit d’acheter du pain, du fromage, du vin et des fruits, d’étendre la couverture de pique-nique et de profiter du paysage, le bonheur, ce n’est pas compliqué. Dans le Val Bregaglia, vallée ensoleillée et préservée, c’est la châtaigne qui est à l’honneur. La vallée abrite d’ailleurs les plus grandes châtaigneraies d’Europe. A l’automne, ne ratez en aucun cas le festival de la châtaine.

©Switzerland Tourism

Nature, nature, nature !

Les Grisons sont un véritable paradis pour l’observation de la vie sauvage. Dans le Parc national suisse, le plus ancien et le seul parc national des Alpes, Dame nature est reine ! En empruntant les sentiers de randonnée, vous croiserez probablement un bouquetin, un cerf ou un chamois. Le Parc National et le Val Müstair forment d’ailleurs la réserve de biosphère de l’UNESCO Engadine-Val Müstair. Deux domaines qui encouragent l’Engadine à s’engager pleinement dans le tourisme durable. Les gorges du Rhin (surnommées le Grand Canyon des Alpes) sont parcourues par une rivière torrentielle, flanquées de parois rocheuses blanches et de vastes forêts où fleurissent d’exquises orchidées. Vous êtes sensible au bien-être animal ? Arosa Terre des ours accueille des ours autrefois privés de liberté et leur offre un habitat naturel adapté.

©Switzerland Tourism

Trois fois UNESCO

Les habitants des Grisons sont extrêmement fiers de leurs trois sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : le couvent bénédictin Saint-Jean de Müstair, le tronçon ferroviaire Albula-Bernina qui incarnent des réalisations de génie civil en harmonie avec les paysages traversés et le Haut lieu tectonique suisse Sardona, un site naturel qui témoigne de la formation des chaînes montagneuses des Alpes. Must absolu : la Via Albula/Bernina, un chemin de randonnée qui longe la ligne de train. Spectaculaire. Mais les Grisons abritent également des vallées et des villages de montagne tranquilles où la vie ralentit. L’occasion de découvrir la culture locale de ce canton si paisible…

©Switzerland Tourism

Hôtels et glaciers durables

Les Grisons offrent un large choix d’hôtels durables. Demeure centenaire, le Romantik Hotel à la station de téléphérique Muottas Muragl a été transformé en un bâtiment durable et neutre en CO2. Situé à 2500m, ce premier hôtel Plusenergy des Alpes offre l’un des plus beaux points de vue sur l’Engadine. La région souffre malheureusement du changement climatique : le glacier Morteratsch fond peu à peu. Un sentier didactique explique son recul et fournit également de nombreuses informations sur ce monde glaciaire fascinant.

©Philipp Ruggli

Astuce

Swiss Travel Pass

Un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

