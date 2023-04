Le Tessin, l’âme méditerranéenne de la Suisse

Dans le canton suisse du Tessin, on parle italien et les sommets blancs des montagnes côtoient les palmiers. Au plus près de la nature, on dîne sur le lac Majeur ou on se promène dans le Val Bavona, sa nature sauvage et ses maisons sans électricité. En Suisse, le tourisme durable porte un nom : Swisstainable. Comme une évidence.

Retour aux fondamentaux

Les refuges de montagne du Val Verzasca prônent le retour à une vie simple. Situés à 2000 mètres d’altitude, ils sont reliés par une belle route de montagne, privilégient l’énergie solaire et proposent un ravitaillement en boissons. Pour vous rafraîchir après une longue rando, direction Lavertezzo, au Pont des Sauts, où vous attendent des transats en pierre et des bains à remous naturels. Plus radical ? Dans le Val Bavona sauvage et préservé, les habitants vivent sans électricité, et ce malgré la spectaculaire cascade de Foroglio.

©Ticino Turismo / Alexandre Zveiger

Cuisine lente et grottos traditionnels

Vous aimez la cuisine saine et équitable ? Les grottos sont faits pour vous ! S’ils servaient à l’origine à stocker des aliments, les grottos modernes ont le plus souvent l’apparence de vieilles maisons en pierre, adossées à une paroi rocheuse. A l’ombre d’un vieil arbre, on y mange une cuisine simple : pain, charcuterie, polenta et fromages, tous issus du circuit court. Mettez-vous à l’aise, mangez ou retroussez vos manches ! Dans sa charmante Casa Merogusto, la cheffe Meret Bissegger vous initie à la cuisine lente à base d’ingrédients locaux et d’herbes aromatiques. Dans le nord du Tessin, le Val Blenio surnommé la vallée du soleil, est le paradis des amoureux de la rando et des églises.

©Switzerland Tourism / Giglio Pasqua

Agrotourisme

Qu’est-ce qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule ? A la ferme, entourrés de vaches, de moutons et de chèvres, les enfants apprennent d’où vient réellement le lait, et les oeufs ! Pour mieux appréhender le travail de la terre, direction la ferme Terreni alla Maggia, une entreprise familiale qui se concentre sur l’agriculture écologique et fournit des céréales, des légumes, des fruits, du vin et même du riz aux hôtels de la région. Le sol riche du delta de la Maggia est cultivé de manière raisonnable et durable : la visite des champs est édifiante.

©Switzerland Tourism / Giglio Pasqua

Palmiers et glaciers

Le Tessin a tout pour vous plaire : des sommets enneigés et des lacs méditerranéens. Le long des rives verdoyantes, on aperçoit des montagnes boisées et des villages pittoresques. Incontournable, le fameux lac Majeur à la frontière avec l’Italie s’avère un endroit idéal pour nager, faire du paddle ou lire un livre à l’ombre d’un palmier. Le Tessin, un canton terre/mer et haute montagne, qui propose de beaux parcours, notamment un trekking sportif de cinq jours à la découverte des lacs alpins. Au départ du val Maggia, l’itinéraire conduit à quatre refuges de montagne, longe de nombreux lacs et les masses glaciaires du majestueux Basodino, le plus grand glacier du Tessin.

©Ascona-Locarno Tourism / Alessio Pizzicannella

Hôtels écologiques

Dans la vallée de la Maggia, offre-vous un moment de détente à l’éco-hôtel Cristallina, à 15 km de Locarno. Si vous aimez la nature, vous ne serez pas dépaysé, cet hôtel écologique prône en effet un mode de vie en accord avec son environnement. Le chauffage central fonctionne aux copeaux de bois et les sanitaires au système solaire. Le Cristallina a reçu le titre d’ «Ecohotel de l’année». Excellente adresse d’écotourisme également, le Centre Pro Natura Lucomagno. Situé à 1750m, il se compose d’un camping, d’une auberge avec restaurant et de salles de formation. L’accent y est mis sur le lien entre l’homme et la nature. Un amour pour la nature à la hauteur de la beauté du Tessin.

©Ticino Turismo / Alessio Pizzicannella

Astuce

Swiss Travel Pass

Un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

