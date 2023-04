De l’écotourisme dans l’Oberland bernois suisse ? Une évidence !

La région de l’Oberland bernois concentre tous les atouts suisses. Naviguez dans un HotTug, un bateau jacuzzi dont l’eau chauffée au poêle à bois fait 38 degrés, grimpez en train jusqu’à 3 454 mètres d’altitude, pratiquez la course à pied en pleine nature. Un tourisme durable et diversifié, c’est ça l’esprit «Swisstainable».

Poêle à bois sur lac turquoise

Envie de naviguer sur un lac turquoise ? Entouré de hautes montagnes, le lac de Brienz est un enchantement et il est très instagrammable ! Au programme, des activités émettant peu de CO 2 : kayak, canoë, stand up paddle ou HotTug. Ce concept de bateau jacuzzi permet de naviguer dans un bain à 38 degrés, dont la température est maintenue constante grâce à un poêle à bois. Se réchauffer ou se rafraîchir en sautant dans le lac, c’est toujours de l’éco bien-être ! Rendez visite à un constructeur de cors des Alpes. L’artisan Heinz Tschiemer vit dans le charmant village de montagne de Habkern et fabrique cet instrument de musique traditionnel suisse avec du bois d’épicéa local. Réservez une visite de l’atelier et essayer de tirer un son du cor des Alpes !

©Switzerland Tourism

Eiger grandiose et meringue

Le Jungfraujoch, c’est «le toit de l’Europe». Depuis plus de 100 ans, le chemin de fer de la Jungfrau se rend à la gare la plus haute d’Europe, à 3454 mètres d’altitude. Grâce au gigantesque projet de V-Bahn, achevé en 2020, le trajet Interlaken-Jungfrau ne dure qu’1h30. Il s’agit du projet le plus moderne jamais réalisé dans la région alpine, qui plus est dans le respect de la nature et de l’environnement. Au sommet, vous tombez nez à nez avec les immenses massifs de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau et vous marchez dans les neiges éternelles. La région de la Jungfrau a d’autres atouts, dignes d’une carte postale : notamment les villages d’altitude de Grindelwald, Mürren et Meiringen. Avez-vous vu le James Bond «Au service secret de Sa Majesté» ? Il se déroule sur et autour du Schilthorn, dans un restaurant de montagne situé au-dessus de Mürren, ce qui a contribué au succès du resto et à sa magnifique vue panoramique sur la région. Quant au confiseur suisse Casparine, il a créé la meringue en 1720 et l’a nommé du nom de sa ville natale : Meiringen.

©Jungfraubahnen

©Max Thijssen

Énergie vitale et électrique !

Grimselwelt est la région de l’Oberland bernois «où les énergies circulent». Promenez-vous dans ce paysage sauvage et fascinant, au rythme des sentiers de montagne, des ponts suspendus et des téléphériques escarpés, c’est bon pour votre énergie vitale. Visitez également la centrale Kraftwerke Oberhasli. Cette gigantesque centrale électrique durable est fascinante avec ses lacs de stockage et ses tunnels souterrains.

©David Birri

Sentiers de course sur les crêtes des montagnes

La région d’Adelboden-Lenk-Kandersteg offre une grande variété de pistes de course : pour les coureurs de fond expérimentés comme pour les débutants courageux, mais notez que les Fortuna-Trails sont les plus beaux sentiers. Cette région abrite des villages de montagne pittoresques et des prairies alpines, mais aussi des sommets déchiquetés et des cabanes d’altitude. Tous ces décors naturels sont représentés dans l’aire de jeux en plein air, AlpKultur® Lenkerseli, qui comprend notamment une tyrolienne et un pont suspendu en corde. Amusement garanti pour petits et grands ! Comme les voyages en train, d’ailleurs. Si vous restez au moins une nuit dans la région d’Adelboden-Lenk-Kandersteg en été, les transports en commun y sont gratuits grâce à la Carte d’hôte. Si un jour, le temps se couvre sur Adelboden, visitez Frutigen ou Kandersteg. Les trajets entre ces villages sont également inclus dans votre Carte d’hôte !

©Sven Allenbach / Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg

Astuce

Swiss Travel Pass

Un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

