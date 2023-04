La région de Lucerne où fleurissent les plantes sauvages et scintille l’eau

Tourisme durable et plaisir de chaque instant. Le terme «Swisstainable» incarne l’esprit d’un pays qui a développé une véritable stratégie de durabilité. Dans la région de Lucerne, on boit l’eau des fontaines, on dort dans une tente pendue dans les arbres, on parcourt le sentier des fromages alpins. On vit au plus près de la nature et l’énergie est partout.

Savourer la nature

Le restaurant de l’hôtel Edelweiss a été honoré d’une étoile Michelin, qui vient récompenser une cuisine particulièrement saine. Dans le hangar de stockage de l’hôtel, des bocaux en verre renferment pas moins de 450 herbes aromatiques. Le travail de quatre générations d’amoureux de la terre. On peut s’y rendre à pied ou grâce au chemin de fer à crémaillère rouge, le Rigi Bahn. Si vous empruntez le sentier de randonnée Waldstätterweg, faites une halte à la ferme fruitière familiale Haldihof pour y boire un verre de cidre maison. Les fruits y sont cultivés de manière durable et sont récoltés à la main. Une approche respectueuse de la nature qui a séduit toutes sortes d’animaux et d’insectes qui ont trouvé ici leur terrain de jeu.

©Haldihof, Bruno Muff

Se rafraîchir à une fontaine

Située au bord du lac des Quatre-Cantons, Lucerne est une ville d’eau qui abrite plus de 200 fontaines urbaines alimentées en eau potable, répertoriées dans un Guide des fontaines en ligne. Si vous souhaitez visiter une ferme qui pratique l’agriculture biologique depuis 400 ans et qui est respectueuse des animaux, rendez-vous à la ferme Hinter Musegg. Vous y serez initié à la fenaison ou la cueillette. La ferme qui abrite du bétail des Highlands, des cochons nains, des poulets, des chèvres, est située au coeur de la ville. Les lucernois aiment fréquenter ce véritable havre de paix.

©Wasser für Wasser Luzern

Dormir dans la forêt et mieux connaître les énergies

Surnommée la «Porte des Alpes», Lucerne est le point de départ pour visiter les monts Pilate et Rigi. A côté de pareilles merveilles naturelles, comment ne pas choisir un hôtel responsable et durable ! Labellisé «Green Engage», l’Holiday Inn Express Luzern-Kriens surveille au quotidien l’impact de ses activités sur l’environnement. Et si vous choisissiez de camper en plein air ? Au mont Pilate, des tentes ont été tendues entre les arbres, au-dessus du sol. Sous un ciel étoilé, on flotte au rythme des sons de la forêt. La Suisse est synonyme de nature et la nature fournit de l’énergie. Le rôle, l’impact et l’avenir des énergie vous intéressent ? L’exposition «Experience Energy !» du Musée des Transports de Lucerne est ouverte.

©PPR/Sebastian Schneider

Se poser à Andermatt en haute montagne

Andermatt est situé dans la fascinante région du Gothard, entourée de sommets escarpés, de lacs de montagne, de petits glaciers et de cols sinueux. Au cœur d’une nature à couper le souffle se dressent des chalets coquets. Laissez-vous guider par un guide local à travers le village. A partir d’Andermatt, un itinéraire monte au col de l’Oberalp, c’est de ce massif que jaillit l’eau du Rhin ! Pour atteindre Andermatt, choisissez de voyager durablement : en trains alpins. Un logement éco-responsable ? Le Radisson Blu Hotel labellisé Minergie®, un label de performance énergétique, s’avère un excellent camp de base.

©Andermatt-Urserntal Tourismus / Martin Wabel

Les fromageries d’Engelberg

L’été, le circuit des fromages d’alpage traverse les magnifiques paysages d’Engelberg et ses environs et relie sept fermes qui vous apprendront les différentes étapes de fabrication des fromages. Pour vous y rendre, il faudra marcher ! Marcher beaucoup même, mais la rando peut être raccourcie et le vélo (électrique) reste une option.

©Switzerland Tourism

Astuce

Swiss Travel Pass

Un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

