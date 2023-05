Mariage gay: Guido (65 ans) et Eddy (63 ans): « Avant ça, vivre avec un homme pouvait vous coûter votre emploi »

Juin 2023, le mariage homosexuel a 20 ans. A cette occasion, on a rencontré Guido Groeseneken (65 ans) et Eddy Paris (63 ans). Ensemble depuis dix-neuf an, ils se sont mariés le 30 août 2003.

Guido : « Notre génération a dû se passer de modèles. S’accepter en tant qu’homosexuel, construire une vie avec un partenaire : nous, les jeunes, nous n’avions pas d’exemple en la matière. D’un point de vue social, les relations entre hommes étaient aussi beaucoup plus difficiles.

Dans le monde fermé qu’était alors le milieu gay, les gens pouvaient être eux-mêmes, mais beaucoup étaient discrets au travail, parce que vivre avec un homme pouvait encore vous coûter votre emploi. Et pourtant, lorsque nous nous sommes rencontrés par le biais d’amis communs en 1983, il s’est avéré immédiatement que nous voulions tous les deux une relation stable et à long terme. L’année suivante, nous sommes officiellement devenus un couple, et neuf mois plus tard, nous avons emménagé ensemble.

‘Tout est devenu plus facile par rapport aux personnes extérieures maintenant que nous pouvons simplement présenter l’autre comme « mon mari ».’

Cela ne nous dérangeait pas au début de ne pas pouvoir établir légalement notre relation. Quand on est dans la vingtaine, on ne pense pas à ce qui peut arriver dans la vie. Et puis nous avons eu de la chance : nous avons vécu ensemble sans trop de problèmes et nous avons été acceptés par notre famille et nos amis – pour nous, c’était déjà pas mal!

Une tranquillité d’esprit

Quand j’ai rejoint le mouvement gay pour réclamer une législation anti-discrimination et un accord de partenariat, on n’envisageait même pas la possibilité du mariage, parce que cela semblait impossible à obtenir. Et pourtant!

Se marier n’a pas changé notre relation, mais je ne qualifierai jamais ça de simple formalité. Cela amène une certaine tranquillité d’esprit de savoir que les aspects les plus importants sont pris en charge si quelque chose nous devait nous arriver. Tout est également devenu beaucoup plus facile par rapport aux personnes extérieures maintenant que nous pouvons simplement présenter l’autre comme « mon mari ». Quand j’ai reçu une distinction à la KU Leuven au printemps, personne n’a été surpris qu’Eddy soit assis à côté de moi, et ça, nous le devons au mariage homosexuel”.

