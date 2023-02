Gingembre miraculeux: ce qu’il faut savoir sur ce tubercule aux nombreux bienfaits

Le gingembre a la réputation d’être un aphrodisiaque. Mais il est aussi un très puissant antioxydant et anti-inflammatoire naturel. Et en plus, il est délicieux en cuisine.

Utilisé depuis des siècles en Asie et en Afrique, le gingembre est une épice aux multiples vertus. Et elle aujourd’hui devenue indispensable dans toutes les cuisines.

15 choses à savoir sur le gingembre

Le gingembre s’étend à partir d’un rhizome. Ses tiges peuvent atteindre la taille d’1m50. La pelure des jeunes rhizomes est fine et comestible.

Les tubercules gonflés du gingembre se distinguent de par leur taille et de par leur forme. Ils sont tantôt jaunes, tantôt couleur sable, ou encore blancs ou rouges.

On peut décrire le goût du gingembre comme étant épicé, âcre et citronné.

Le gingembre est depuis bien longtemps réputé pour ses vertus médicinales: en plus d’être un stimulant, il aurait également des capacités désinfectantes, diurétiques et antifébriles.

Selon certains, le gingembre est un aphrodisiaque qui, par ailleurs, ouvrirait également l’appétit.

Le gingembre favorise la digestion, prévient l’aérophagie et peut se révéler efficace en cas de refroidissement, de toux, de mal des transports ou de rhumatisme.

Le gingembre se vend frais et séché, mais également en poudre, sous forme confite, en sirop ou encore en tranches fines trempées dans le vinaigre.

Le goût du gingembre frais est plus relevé que celui du gingembre séché ou moulu.

Le gingembre frais doit être solide, lisse et dépourvu de moisissures.

Le gingembre frais peut être conservé dans une coupe de fruits pendant environ un mois. Il peut être épluché juste avant l’emploi.

A la cuisine, le gingembre est épluché avant d’être râpé ou coupé en brunoise ou en julienne.

Le gingembre frais est un ingrédient de premier plan dans la cuisine asiatique : il y est utilisé pour agrémenter aussi bien les plats relevés que les mets plus doux. On le retrouve également régulièrement dans le jambon et dans les bonbons. Au Japon, le gingembre est servi confit en accompagnement du sushi et du sashimi.

Dans notre monde occidental, le gingembre sert surtout à épicer les pâtisseries, les petits gâteaux, le pain d’épices et la compote. Quelquefois, il est également ajouté aux plats à base de curry. L’huile essentielle de gingembre est utilisée comme condiment lors de la production de bière et de boissons fraîches telles que la Ginger Ale.

Le gingembre se marie parfaitement avec les pommes et les bananes.

Le gingembre s’ajoute aux plats chauds de préférence en fin de cuisson

Le saviez-vous ?

Le gingembre est connu depuis l’Antiquité comme aromate culinaire et comme médicament. D’anciens écrits chinois et indiens en font déjà mention. Le gingembre était également apprécié des Grecs et des Romains qui l’introduisirent en Méditerranée il y a plus de 2000 ans. Le reste de l’Europe n’a commencé à s’intéresser au gingembre qu’à partir de la fin du XIIIe siècle : à cette époque, son usage était surtout aphrodisiaque. Par la suite, le gingembre a perdu en popularité.

Le gingembre en quelques recettes

Les ingrédients exotiques tels que le gingembre ont évidemment leur place dans les plats orientaux. Pourtant, ils sont également délicieux dans nos mets occidentaux. La preuve en ces quelques recettes:

Waterzooi de cabillaud au citron kaffir, espuma au gingembre

La crêpe châtaigne-chocolat-gingembre de Gilles Choukroun .

Grenadins de veau au gingembre

Poulet sauté au gingembre

Soupe de fraises au gingembre et à la menthe de Line Couvreur

Gravlax, salade de carottes et de pommes au gingembre

Méli-mélo de petits pois, gingembre et pamplemousse

Boulettes de veau, gingembre, citronnelle

Bavette marinée à la sauce soja, au gingembre et à l’ail