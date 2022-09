Trop de tomates ? Voici des recettes savoureuses

La saison de la tomate bat son plein, voici des recettes très faciles pour conserver vos tomates, éviter le gaspillage alimentaire et pouvoir prolonger ce petit goût d’été jusqu’au coeur de l’hiver. Mais aussi des recettes pour les savourer directement.

La tomate offre une multitude de possibilités et mérite sans doute plus qu’une sempiternelle – mais néanmoins toujours appréciée – alliance avec la mozzarella.

Ca tombe bien, il y en a en abondance en ce moment. Pour profiter de sa saveur encore de longs mois voici quelques recettes qui permettront d’explorer son potentiel gustatif. Mais aussi quelques recettes originales pour les savourez sans tarder.

Salade de tomates avec Burrata

Lire aussi| Cinq recettes pour savourer la tomate autrement

Née dans les Andes, la tomate a conquis le monde et elle est aujourd’hui cultivée dans 170 pays. S’il existerait 12.000 sortes, les géants de l’agro-industrie n’en privilégient que 4 ou 5 et principalement les tomates « long life », telles que la montfavet ou la daniela qui peuvent parader telles des boules de billard, insensibles à la flétrissure, dans les rayons des supermarchés. On rappellera que le premier OGM autorisé à la consommation humaine fut… la McGregor, une « tomate » dite « au goût de l’été » connue sous la dénomination « Flavr Savr33 ». C’était en 1994.

Malgré cette mauvaise image, et même chez les puristes, les apôtres de la « cerise du diable », son surnom au Moyen Age, ne manquent pas. Pour peu qu’on ai le « vrai goût » de la tomate. Et celui-ci ne se savoure que d’août à fin octobre. Avant ou après, point de salut.

Lire aussi| Recette de salade de tomates

Heureusement, en ce moment, pour ceux de plus en plus nombreux qui ont leur propre potager, les plants débordent de tomates. Ce qui est bonne chose car la clé ultime des tomates qui ont du goût est de la manger quasi sur l’arbre. Mais aussi de quoi rapidement se trouver devant une masse qu’on ne voudrait surtout pas jeter. Voici quelques astuces.

Comment conserver au mieux ses tomates ? Rappellons-le, les tomates aiment la fraîcheur. Il convient donc de les conserver au frais (12 °C), ce qui leur permettra de tenir au moins une semaine. D’autre part, évitez de conserver vos tomates à côté de concombres, de brocolis, d’aubergines, de champignons ou de choux. La raison : les tomates produisent beaucoup d’éthylène, une substance qui fait pourrir plus rapidement les autres fruits et légumes.

Des recettes anti-gaspi

Parfois, nos tomates ne semblent plus assez fraîches pour une salade ou un tomate-crevettes. Elles n’en restent pas moins parfaites pour concocter de bons petits plats, notamment des sauces délicieuses, pour lesquelles, plus la tomate sera mûre, plus le résultat sera doux.

Soupe de tomates fraîches aux épluchures de bananes

Découpez les bouts de la banane, nettoyez bien l’épluchure, découpez-la en petits morceaux, que vous ajoutez aux tomates en train de cuire dans la casserole. Vous obtiendrez une soupe aux tomates onctueuse.

Salsa pour l’apéro ou pour les fajitas

Ingrédients: 3 tomates épluchées, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, de la coriandre ou du basilic, de l’ail (une demie gousse ou une entière), de l’échalote hachée, du sel et du poivre.

Mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer brièvement le tout, en veillant à conserver des morceaux.

La poudre de peau de tomate

@gethealthywithsom Ne jetez plus les peaux de tomates.. transformez les en poudre et utilisez les dans vos pizza, soupes, sandwiches… ♬ Ach Hada – Bachir Zairi

Quelques autres recettes pour venir à bout d’une montagne de tomate

Le coulis de tomates



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Les tomates confites



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

La sauce tomate



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Tomates séchées au four

Ingrédients : Tomates cerises, en grappe ou allongées de type San Marzano Origan Sel marin Huile d’olive Ail

Préparation: Nettoyez les tomates et coupez-les en longueur. Placez-les sur la grille du four et saupoudrez-les de sel marin et d’origan. Mettez un plat au-dessous de la grille pour recueillir le jus. Réglez le four à 70 °C et laissez les tomates environ 6 heures. Si le temps vous manque, mettez le four à 140 °C et laissez les tomates aussi longtemps que nécessaire (selon leur taille et leur taux d’humidité), jusqu’à ce que toute l’eau soit évaporée. Si les tomates commencent à brûler alors qu’elles ne sont pas encore assez sèches, diminuez la température du four et couvrez les tomates d’une feuille d’aluminium pour permettre la poursuite de l’évaporation.

Dès qu’elles sont suffisamment sèches, mettez les tomates dans des bocaux de verre, remplissez d’huile et ajoutez un peu d’ail pressé et d’origan sec. Si vous voulez les consommer immédiatement, vous pouvez utiliser du basilic frais au lieu d’origan, mais pas si vous avez l’intention de les stocker pendant un certain temps.

Tomates séchées au micro ondes



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Des tomates en bocaux



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Tomate en conserve



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Quelques recettes de tomates à tester d’urgence