Best of: les 100 meilleurs restaurants de Belgique en 2022 selon Le Vif Weekend

Notre sélection d’adresses aux quatre coins du pays est le fruit d’un travail journalistique rigoureux, même s’il est forcément subjectif. Voici 100 restaurants qui nous ont particulièrement séduits.

Aux innocents la bouche pleine ? Peu de chance à l’heure où manger s’affiche comme une profession de foi, voire un véritable engagement politique. Personne n’est dupe : fréquenter une cantine plutôt qu’une autre revient à choisir le genre de société dans laquelle on a envie de vivre. Planter sa fourchette, c’est à la fois voter et élire. A vous de voir si en votre âme et conscience vous choisissez de vous en remettre aux algorithmes tripadvisorisés ou de succomber à la tyrannie de l’image en vous noyant dans un océan de plats instagrammables… On ne dira jamais assez le prix d’une vraie information, même dans un secteur aussi « léger » que celui de la gastronomie. Notre sélection de 100 adresses aux quatre coins du pays est le fruit d’un travail journalistique rigoureux, même s’il est forcément subjectif, découlant de visites dans les endroits retenus. Elémentaire, mon cher Michelin ? Rien de moins sûr quand se produisent de nombreuses amnésies qui transforment les juges en parties. Tous les restaurants repris ici le sont avec ce qui constitue à nos yeux le minimum syndical (l’anonymat, le paiement scrupuleux des additions, une totale indépendance…). Maintenant, oubliez le petit cours de méthodo, et souscrivez au programme : laisser fondre lentement ce bouquet garni sur la langue.

Les petits nouveaux

Ces adresses viennent tout juste de se lancer et on les aime déjà. A vous de leur assurer un destin pérenne. Elles le valent bien.

Baguettes magiques, les tables asiatiques coups de cœur

Qu’elles soient japonaise, thaïlandaise, chinoise ou vietnamienne, les cuisines asiatiques déferlent sur nos assiettes… Et personne ne s’en plaindra.

Les chefs de file

Pour eux, la gourmandise est tout sauf un péché puisqu’ils en ont fait leur métier. Et ils la célèbrent même lorsqu’ils ne sont pas derrière les fourneaux. Mais où?

Classe verte

Finie l’époque où les portions congrues de légumes faisaient se poiler. Désormais, de plus en plus de chefs les mettent au cœur des plats… Et c’est irrésistible.

Ceux qui nous mettent un genou à terre

Ces tables-là nous ont scotché, mis le genou à terre. Seule et unique question: quand y retourne-t-on?

Douze lieux qui tapent dans l’œil

Bien sûr, il ne viendrait à l’idée de personne de manger les rideaux. On aurait pourtant tort de croire que le décor ne contribue pas à l’expérience gastronomique. Douze lieux qui tapent dans l’œil.

Qui dort dîne, les meilleurs duos gîte-couvert

Le gîte et le couvert? Un duo pack répond aux attentes d’une époque où s’abandonner sans arrière-pensées. Notre sélection duveteuse.

Cette fois, il n’est pas question de traîner, vous avez mieux à faire. Il faut une adresse droit au but, sans obligation de réservation, ni prise de tête. Et si possible délicieuse. C’est tout? Par ici.