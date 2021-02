2021, année érotique? Pour fêter le dieu de l'amour comme il se doit, on fait monter la température à la maison en la transformant en centre de bien-être le temps d'une soirée, d'un week-end... Ou plus si affinités.

Buller en toute intimité

"Si tu ne vas pas au Jacuzzi, c'est le Jacuzzi qui viendra à toi": en ces temps de pandémie, on s'adapte aux restrictions en tout genre et on loue un bain bouillonnant, installé en deux heures chrono à la maison. Jacuzzi Home Bruxelles propose différentes formules allant de la location de la baignoire seule (120 euros les 24 heures) au Pack Diamant comprenant location, menu traiteur et massage du corps (270 euros). Nul besoin de voyager en Scandinavie pour se la jouer soleil de minuit: chez SaunaKoning, spécialiste autoproclamé du sauna pour le Benelux, on trouve un assortiment de cabines à installer à la maison, dont certaines ne prennent pas plus de place qu'une armoire. Dès 1 545 euros, on s'offre un sauna infrarouge pour 2 personnes. En attendant la réouverture des instituts, on s'initie à l'art du massage en duo, par exemple en s'offrant le livre 50 nuances de massage d'Isabelle Trombert-Gimeno (édition Ellébore) ou en suivant les tutoriels de @meltcouplesmassage sur Instagram, à commencer par la vidéo Playful Valentine pour donner le ton. Histoire de mettre tous les sens en éveil, on agrémente la séance d'une bougie de massage dont la lueur dansera sur les murs. Attention, vous risquez de jouer avec le feu... En voici trois :