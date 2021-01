Aliment star, nouvelle habitude, nouveaux produits...: à chaque année ses tendances. Mais quand on est confiné depuis des mois, et peut-être encore pendant des mois, que les restaurants sont fermés et que cuisiner est devenue chez beaucoup l'activité principale en dehors du travail, on se dit que, forcément, celles de 2021 auront une saveur encore un peu plus forte que les années précédentes.

Le pois chiche, l'aliment star de l'année

Sans doute boosté par le développement du végétarisme et du véganisme, l'intérêt pour le pois chiche ne cesse de croitre, jusqu'à en faire le légume star de 2021. En même temps, ce n'est que justice tant il est bienfaiteur et déclinable.

Riche en fibres et en protéines végétales, le pois chiche se décline en houmous, à tartiner, en falafel, ou le trouve désormais aisément sous forme de farine, intégrable dans bon nombre de préparations. En outre, son eau de cuisson est aussi très prisée des vegans, cette aquafaba qui imitent les propriétés du blanc d'oeuf, permettant ainsi la réalisation de la mousse au chocolat par exemple.

Le come-back du petit déjeuner

Le télétravail étant toujours de rigueur, le petit-déjeuner revient en grâce même en semaine. Crêpes, porridge, oeufs, pancakes cereals, jus, etc, celui que certains érigent en "repas le plus important de la journée" s'étoffe et se diversifie, pour lui aussi apporter son lot de vitamines, fibres, énergie et plaisir.

Le café quitte la tasse pour l'assiette

Le café donnera un coup de pouce à toutes sortes d'aliments : les barres de céréales et autres granolas se trouvent de plus en plus aromatisés au café, les boissons alcoolisées ou les smoothies sont agrémentés d'une larme de café, même les produits laitiers seront peu à peu irisés de moka.

La cuisine anti gaspi gagne du terrain

Utiliser les tiges, fanes et épluchures se généralisera en cuisine. Mais aussi dans l'industrie agro alimentaire qui proposera de plus en plus d'aliments préparés à partir de ce qui, il y a quelques mois, était encore jeté. Cette tendance était déjà remarquable au salon international de l'alimentation cet automne.

Les aliments bien-être

Les frontières s'estomperont encore un peu plus entre les rayons des compléments alimentaires, censés boostés notre système immunitaire et les rayons alimentaires classiques. Ces super-aliments, les probiotiques, les bouillons, fermentations, vitamine C, etc seront de plus en plus intégrés aux aliments quotidiens pour soutenir notre immunité directement par l'assiette.

