Le nouvel aéroport d'Istanbul, la course aux superlatifs

Le chantier fut colossal - et suscita d'ailleurs des mouvements sociaux au sein des ouvriers, dénonçant les conditions de travail et les accidents à répétition. Depuis quelques semaines, le nouvel aéroport d'Istanbul, qui remplace celui d'Atatürk, est ouvert et ses mensurations hors normes font pâlir les plus grands hubs du globe.

© Getty images