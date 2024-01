13 astuces simples et peu coûteuses pour avoir moins froid

Après des semaines plutôt douces, le froid est là, et bien là. Piquant même. Pour y « survivre » et même, qui sait, parvenir à apprécier ce climat sans grelotter, quelques précautions s’imposent. Voici nos conseils simples et efficaces pour avoir moins froid.

De la cuisine au dressing en passant par la salle de bains, il est possible de mitiger le sentiment de froid sans forcément faire exploser la facture de chauffage. La preuve en 13 astuces.

1) Evaluez votre quota idéal d’heures de sommeil (et respectez-le)

C’est une évidence, qui mérite toutefois d’être rappelée: plus on a sommeil, plus on a froid. Si vous avez du mal à vous endormir, un lait chaud avec du miel après un dîner léger vous y aidera. Et si vous n’êtes pas réceptif, au pire, il vous apportera chaleur et réconfort.

2) Limitez votre consommation de produits gras

Indispensables aux moineaux, les produits gras ne nous protègeront pas, nous humains, davantage du froid. Optez plutôt pour des valeurs sûres: fruits, légumes, céréales, pâtes, semoule, un peu de viande ou poisson, sans oublier les fruits de mer.

3) Enfilez des sous-vêtements performants

Comme par exemple un sous-pull Heattech d’Uniqlo, dont la matière « génère et préserve la chaleur » grâce à une combinaison d’acrylique, de viscose et de polyester. L’essayer c’est l’adopter. Dans le même esprit, à savoir fins, donc discrets et performants, citons aussi les sous-vêtements Thermolactyl de Damart, qui tiennent les corps au chaud depuis des décennies sans devoir se noyer dans la (vilaine) polaire.

4) N’oubliez pas de boire

Pas du grog ou du vin chaud, car l’alcool, contrairement aux idées reçues, abaisse la température corporelle. Préférez par exemple un bon thé vert ou une boisson chaude douce et épicée: pomme citron cannelle, sucrée à votre convenance. Ou bien gingembre ou menthe infusés, tout simplement.

5) Faites preuve de douceur avec vos cheveux

Eux aussi craignent le froid. L’air étant plus sec, ils risquent de s’assécher et de devenir cassants. Soyez vigilants et hydratez-les si nécessaire: pas de lavages trop fréquents, et n’oubliez pas l’après-shampooing nourrissant.

6) Couvrez-vous

… la tête d’un bonnet, d’un béret ou d’une chapka, idéale pour retenir la chaleur. Ainsi équipés, vous pourrez peut-être même vous permettre une robe légère sous votre doudoune: la tête reste au chaud.

7) Soupez

On ne l’apprendra à aucun Belge, qui contrairement à ses voisins Français n’en a jamais perdu le goût: la soupe est la meilleure des alliées en cas de froid polaire. En plus, elle est rapide à concocter et offre des déclinaisons à l’infini.

8) Ne prolongez pas les bains chauds

Outre le souci écologique, le froid fragilise les couches supérieures de l’épiderme. Se baigner trop longtemps peut provoquer des sensations de sécheresse, voire des irritations. Optez pour une bonne douche énergisante. Les plus téméraires oseront même le jet d’eau froide avant de sortir…

9) Hydratez régulièrement vos lèvres

Ne tentez pas d’atténuer la sensation de sécheresse en les humectant avec de la salive, qui empire l’état labial. Choisissez une formule riche mais pas trop grasse.

10) Ne lâchez pas la gym

Sous prétexte qu’il fait trop froid dehors… Après 45 minutes de fitness, de yoga ou de gym classique, le corps continue de brûler plus d’énergie que s’il était resté au repos. D’où une délicieuse impression de chaleur tout au long de la journée ou de la soirée, même quand on attend le tram pour rentrer et qu’il tarde à se montrer.

11) Protégez vos mains…

De préférence, avec une bonne crème riche en vitamine A et E, beurre de cacao, karité ou glycérine. A appliquer plusieurs fois par jour avant de sortir.

12) Et réchauffez-les

À l’aide de moufles en laine ou de gants. Ce qui en outre aura l’avantage de peaufiner votre style puisque les gants sont devenus un véritable accessoire de mode, et non plus un simple « outil protecteur. »

13) Dorlotez vos pieds

Massez-les avec une crème nourrissante puis enveloppez-les de douces chaussettes. Mieux, enduisez-les de crème chauffante, destinées aux grands froids.

