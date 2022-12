Pour cet ultime magazine de l’année, la rédaction du Vif Weekend a compilé les petits et grands faits qui ont émaillé ces douze derniers mois dans le secteur du lifestyle. Autant de moments qui nous ont marqués, ébranlés ou fait vibrer, que ce soit en mode, en design, en gastronomie, en beauté, en tourisme… et plus largement dans notre société en pleine remise en question. Des événements parfois historiques, et d’autres complètement anecdotiques, mais qui disent eux aussi, à leur manière, quelque chose sur notre monde, nos dérives, nos façons multiples d’exister, et notre envie de continuer à profiter de la vie, malgré tout.