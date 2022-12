C’était 2022, 12 regards sur l’année écoulée

Pour cet ultime magazine de l’année, la rédaction du Vif Weekend a compilé les petits et grands faits qui ont émaillé ces douze derniers mois dans le secteur du lifestyle. Autant de moments qui nous ont marqués, ébranlés ou fait vibrer, que ce soit en mode, en design, en gastronomie, en beauté, en tourisme… et plus largement dans notre société en pleine remise en question.

Nous avons recueilli des témoignages en rapport avec ces événements de l’année. Des événements parfois historiques, et d’autres complètement anecdotiques, mais qui disent eux aussi, à leur manière, quelque chose sur notre monde, nos dérives, nos façons multiples d’exister, et notre envie de continuer à profiter de la vie, malgré tout. Découvrez ces témoignages mois par mois.

Janvier

« L’enfer »: Stromae aborde le sujet du suicide au JT de TF1

En clôture du 20h de TF1, Stromae répond à la journaliste Anne-Claire Coudray en chantant L’Enfer, un titre qui évoque son mal-être et les pensées suicidaires qui ont pu l’habiter. Dimitri Haikin, psychologue clinicien, est le directeur de la plate-forme d’aide de première ligne psy.be. Il plaide pour une société plus tolérante à la fragilité.

Février

« Défigurée à vie » par la chirurgie esthétique, Linda Evangelista sort de l’ombre

La top Linda Evangelista dévoile des images de son visage et de son corps déformés par le CoolSculpting, un traitement amincissant dont elle ignorait les dangers avant d’y avoir recours. Le professeur Jean-Luc Nizet (ULiège) est chef du service de chirurgie plastique au CHU de Liège. Il rappelle l’importance de la relation de confiance entre patient et médecin. Et met en garde contre la tentation des interventions à bas coûts.

Mars

Les NFT, vos cachets de propriété numérique, bientôt sur Instagram

Alors que les portraits de singes numériques du «Bored Ape Yacht Club» s’arrachent à coups de milliers de dollars, Mark Zuckerberg annonce l’arrivée prochaine des NFT sur Instagram. Ann Claes est la cofondatrice de Mutani, une société qui associe des créateurs de mode à des développeurs numériques, leur permettant ainsi de vendre leurs créations dans le Métavers. Elle vient de lancer les Antwerp Cyber Six au Meta Gala de la Crypto Fashion Week à Miami.

Avril

Disneyland Paris fête ses 30 ans en grande pompe

Première destination touristique d’Europe, Disneyland Paris – Eurodisney – souffle ses 30 bougies avec de nouvelles attractions et des spectacles féeriques inédits. Récit avec Yves Boulanger, qui a travaillé pendant vingt-cinq ans au sein de la cellule communication du parc, servant de relais entre Mickey et la Belgique.

Mai

Le Michelin Belgique 2022, du côté de ceux qui ont perdu une étoile

Entre étoiles éteintes et déséquilibre perçu entre la Flandre et la Wallonie, le palmarès du Michelin 2022 aura été difficile à digérer pour certains chefs. A la tête du Comme chez Soi avec son épouse Laurence, Lionel Rigolet continue à faire ce qu’il fait de mieux depuis la sortie du dernier Michelin et la perte de sa deuxième étoile: régaler une clientèle qui s’est ralliée autour de l’institution bruxelloise après le coup dur de mai.

Juin

Ce que dit le procès Heard contre Depp des violences conjugales

Après deux mois d’une bataille judiciaire ultramédiatisée, Johnny Depp gagne son procès en diffamation contre Amber Heard, qui accuse son ex-époux de violences conjugales. Sylvie, victime de violences conjugales, nous raconte son histoire et, à la lumière du verdict Heard/Depp, rappelle le manque de reconnaissance récurrent des sévices subis et l’urgence de parler de ce fléau.

Juillet

Les succès du sport féminin belge en 2022

Triomphe des Belgian Cats en basket, Euro féminin de football suivi en masse, nouvelle consécration pour Nafissatou Thiam… 2022 fut un millésime réjouissant pour les sportives. Née à Brasschaat en 1988, Janice Cayman, la capitaine de nos Red Flames, n’aurait jamais osé rêver faire du foot son métier. Deux fois Soulier d’or, l’attaquante de l’Olympique lyonnais (avec qui elle a remporté la Ligue des Champions cette année) se réjouit de l’essor du sport féminin, mais rappelle que la partie n’est pas encore gagnée.

Août

Mort de Lucien Kroll: « Ses idées progressistes allaient à l’encontre de l’architecture moderniste »

Huit mois après avoir reçu son prix pour l’ensemble de sa carrière lors des Brussels Architecture Awards, Lucien Kroll, l’un des architectes majeurs d’après-guerre du pays, est décédé, à 95 ans. Dag Boutsen, professeur d’architecture à la KULeuven, a travaillé dans le cabinet de ce grand architecte belge pendant près de vingt ans.

Septembre

Christophe Coppens inaugure son parcours pédagogique au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers

Avec lui, les années et les projets s’enchevêtrent en un continuum fécond. En 2022, Christophe Coppens inaugurait les installations de son parcours pour enfants au sein du KMSKA à Anvers.

Octobre

Daniel Buren métamorphose la gare de Liège-Guillemins: « J’ai été étonné en mieux »

En parfait agent transformateur, l’artiste français Daniel Buren a métamorphosé la gare de Liège-Guillemins dessinée par Santiago Calatrava. Depuis le 15 octobre 2022, et durant 365 jours et nuits, son œuvre évanescente envoie les couleurs se balader, libres. Il raconte.

Novembre

Raf Simons met fin à sa marque: « Son plus grand rêve est d’ouvrir un musée »

Le 21 novembre, Raf Simons annonce quitter son propre label au bout de vingt-sept ans. Il continuera à travailler pour Prada. «Forward always», rassure-t-il sur Instagram. Bras droit du créateur, Bianca Quets Luzi est CEO de la maison de couture Raf Simons depuis 2009. Elle évoque le passé et l’avenir.

Décembre

« Untold stories » ce que l’expo consacrée à Peter Lindbergh dit de lui

Untold Stories, la première exposition belge du photographe de mode et «parrain des top-modèles» Peter Lindbergh, décédé en 2019, ouvre ses portes le 15 décembre à Bruxelles. Benjamin (41 ans), le fils du photographe et président de la Fondation Peter Lindbergh, a travaillé à ses côtés pendant de nombreuses années.