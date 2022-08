Faire ce qui leur plaît

Un jour, elles ont décidé qu’elles iraient au bout de leur rêve. Soit, pour Marie Wauters, créer une collection de bijoux appelée Elicha jewels, et pour Nastasia Fine, des sacs à son nom. On dit bravo.

1—Elicha

En 2021, sans pour autant renoncer à son job d’attachée de presse, Marie Wauters lançait sa marque de bijoux, Elicha jewels. Cela faisait longtemps qu’elle en rêvait, à 12 ans déjà, elle avait dessiné trois ors tressés en un bracelet esclave qu’elle porte toujours. En grande amoureuse des pierres précieuses, des couleurs, du bleu et des aigues-marines en particulier, elle crée des bagues, boucles d’oreilles, médaillons ou colliers comme si c’était pour elle. Elle y instille son goût pour l’intemporalité, la transmission, l’élégance, l’or 18 carats et le fait-main made in Belgium.

elicha-jewels.com

2—Nastasia Fine

Nastasia Fine fait appel à ses souvenirs d’enfance pour créer des sacs «objet-amour» qui en portent les couleurs. Formée à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, promotion 2017, elle a travaillé auprès d’Olivier Theyskens à Paris avant de revenir s’installer dans la capitale et enfin oser abandonner le vêtement pour se concentrer sur la maroquinerie, sa première collection titrée «Mon armée de poupées», ses sacs graphiques aux coutures-cicatrices qui entendent réenchanter son monde et par extension le monde. On appelle ça un projet de vie.

nastasiafine.com