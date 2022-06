Métal urgent

Après avoir signé une collection remarquée pour la marque danoise Hay, le duo de designers belges Muller Van Severen revient avec des créations en nom propre. Soit Frames, une série de miroirs et de lampes avec laquelle ils explorent comment transformer les métaux en déco, dévoilée dans la foulée de Collectible, la foire de design contemporain de Bruxelles. En coupant et en pliant des plaques d’acier, le tandem a créé des cadres architecturaux qui naviguent entre art et fonctionnalité. Une collection qui invite la couleur dans la maison, pile à temps pour la belle saison.

