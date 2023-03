Voici les meilleurs nouveaux hôtels de l’année en Belgique

Les meilleurs hôtels récemment ouverts en Belgique viennent d’être distingués. Voici les lauréats, dans les sept catégories.

La deuxième édition des New Hotel Awards s’est déroulée lundi 27 mars à Anvers. Cette initiative est née suite à la crise du Covid, pour soutenir le secteur hôtelier en Belgique et rendre hommage aux hôteliers qui innovent, même quand les temps sont difficiles.

Les différentes catégories retenues étaient : Best New Hotel Design, Best New Hotel Restaurant, Best New Hotel Bar, Best Price Guarantee, Best New Sustainable Hotel et Best New Hotel Meeting & Events. Enfin, les invités ont pu voter pour leur établissement favori, et lui attribuer le Prix du public.

Voici les hôtels lauréats

Un jury professionnel a visité tous les hôtels nominés ces derniers mois et a finalement décerné les prix :

Meilleur nouvel hôtel design : Hotel Flora à Anvers

Hotel Flora Anvers

Meilleur Nouvel Hôtel Restaurant : Hôtel Le Roannay à Francorchamps

Meilleur nouveau bar d’hôtel : Henry’s Bar du Botanic Sanctuary Antwerp à Anvers

Henry’s Bar au Botanic Sanctuary Antwerp

Meilleur prix garanti : YUST Liège à Liège

Lobby du YUST

Meilleur nouvel hôtel durable : Sapphire House Antwerp à Anvers

Best New Hotel Meeting & Events: Botanic Sanctuary Antwerp à Anvers

Le prix du public : Guesthouses De La Paix à Poperinge

« Cette année encore, nous avons été surpris du niveau des nouveaux hôtels qui ont ouvert leurs portes en Belgique. Le dévouement et l’amour pour l’industrie ont également assuré une sélection de haute qualité pour la deuxième édition. Le secteur de l’hôtellerie en Belgique a beaucoup à offrir », a déclaré Rachel Persoon, présidente du jury et propriétaire de Typhoon Hospitality, l’agence de marketing et de communication organisatrice de l’événement.