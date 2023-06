L’aubergine en 20 recettes originales, pour profiter de tous ses bienfaits

Contrairement à ce que l’on pense souvent, l’aubergine est un fruit, puisque, comme les plus botanistes d’entre nous le savent, elle provient de la fécondation d’une fleur et contient des graines. De février à novembre, c’est sa saison. Découvrez ses bienfaits ainsi que différentes manières de la décliner en cuisine.

Sa réputation et ses vertus ne sont plus à prouver. Riche en antioxydants naturels telles que les vitamines C et E, en polyphénols – présents dans sa peau – et en fibres, l’aubergine est recommandée pour lutter, entre autres, contre les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore prévenir le risque de cancer. Elle est aussi un allié contre l’hypertension artérielle, le cholestérol et est très pauvre en calories mais riche en saponine, ce qui empêche l’absorption des graisses et permet de lutter contre la cellulite.

Quelques petits conseils de conservation -L’aubergine se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur et jusqu’à un an au congélateur en l’ayant préalablement faite blanchir en tranches pendant 5 minutes. -Lors de la préparation, afin d’éviter que la chair ne noircisse – signe que ses propriétés déclinent- vous pouvez citronner les tranches avant de les cuire. -S’il n’est pas nécessaire de peler l’aubergine afin de conserver les précieux antioxydants présents dans sa peau, il est en revanche indispensable de la cuire afin d’en réduire l’amertume. Ici, première règle: oubliez la cuisson vapeur qui ne rend pas hommage au goût de ce fruit. Optez pour des préparations au four, en friture ou encore farcie.

Nos recettes originales pour cuisiner l’aubergine

