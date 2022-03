On aurait tort de croire que la carotte est banale. Elle est saine et pleine de richesse. Son goût neutre peut sans trop d'effort être sublimé pour en faire un légume somptueux et surprenant. La preuve en plusieurs recettes.

Vous pensiez qu'un légume aussi populaire que la carotte nous était connu depuis des milliers d'années ? Vous aviez tout faux ! Les premiers exemplaires ont été importés d'Iran il y a quelque quatre cents ans et étaient violets. A l'heure actuelle, la palette de couleurs s'étend du mauve foncé au blanc. La carotte orange, que nous connaissons tous, a commencé à être cultivée par les Néerlandais au XVIIe siècle. D'après la rumeur, il s'agirait d'un hommage à la maison d'Orange.

Riche en bêta-carotène

La carotte est riche en bêta-carotène, que notre corps transforme en vitamine A. L'avantage de ce légume par rapport aux compléments alimentaires ? L'organisme ne prend que ce dont il a besoin, aucun risque donc que la dose soit trop importante. Pas la peine pour autant d'exagérer votre consommation : il a été prouvé que cette vitamine est moins bien assimilée qu'on ne le pense.

© Getty

Les carottes sont bonnes pour la santé, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur leurs propriétés curatives. Le bêta-carotène est en partie responsable de la couleur orange du légume. Si vous en mangez trop, votre peau peut changer de couleur.

Voici comment couper ses carottes de manière originale

Et voici comment les cuire

C'est le moment de planter ses carottes

Elles poussent toute l'année, mais si vous les plantez vous-même, vous pourrez les récolter entre mai - pour les jeunes carottes en bouquets teintées de vert - à décembre.

Les carottes doivent être mises en terre aussi tôt que possible. Vous pouvez les semer à différentes périodes pour pouvoir en récolter toute l'année. Plantez-les à une profondeur maximale d'1 cm dans un sol humide. Vous pouvez aussi les semer sous serre de début février à fin mars en respectant une distance de 20 cm entre chaque rangée. En été, mettez-les en terre en espaçant les rangées de 25 cm. Les carottes d'hiver se plantent entre fin avril et mi-juin, espacées de 30 cm.

On les éloigne des pommes ou des poires

Elles se conservent dans un endroit frais. Les jeunes carottes doivent être consommées dans les 2 semaines, mais vous pouvez garder les carottes d'hiver plusieurs semaines sans leurs fanes et non lavées. Ne les conservez pas à côté de pommes ou de poires.

Astuce: ne jetez pas les fânes. Préparez-les en pesto ou en délicieux bouillon.

Les carottes, çà nous botte

Comme les carottes ont un goût assez neutre et doux, elles se retrouvent dans un grand nombre de préparations, salées ou sucrées. Voici comment surprendre avec des carottes

Salade aux betteraves rouges et aux carottes

Sucré

Recette des Gaufres au jus de carotte, myrtilles et noix

Cupcakes aux carottes

Mais aussi:

Des galettes à la carotte

Carottes râpées

Le fameux carott cake

Vous pensiez qu'un légume aussi populaire que la carotte nous était connu depuis des milliers d'années ? Vous aviez tout faux ! Les premiers exemplaires ont été importés d'Iran il y a quelque quatre cents ans et étaient violets. A l'heure actuelle, la palette de couleurs s'étend du mauve foncé au blanc. La carotte orange, que nous connaissons tous, a commencé à être cultivée par les Néerlandais au XVIIe siècle. D'après la rumeur, il s'agirait d'un hommage à la maison d'Orange.La carotte est riche en bêta-carotène, que notre corps transforme en vitamine A. L'avantage de ce légume par rapport aux compléments alimentaires ? L'organisme ne prend que ce dont il a besoin, aucun risque donc que la dose soit trop importante. Pas la peine pour autant d'exagérer votre consommation : il a été prouvé que cette vitamine est moins bien assimilée qu'on ne le pense. Les carottes sont bonnes pour la santé, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur leurs propriétés curatives. Le bêta-carotène est en partie responsable de la couleur orange du légume. Si vous en mangez trop, votre peau peut changer de couleur.Voici comment couper ses carottes de manière originale Et voici comment les cuire Elles poussent toute l'année, mais si vous les plantez vous-même, vous pourrez les récolter entre mai - pour les jeunes carottes en bouquets teintées de vert - à décembre.Les carottes doivent être mises en terre aussi tôt que possible. Vous pouvez les semer à différentes périodes pour pouvoir en récolter toute l'année. Plantez-les à une profondeur maximale d'1 cm dans un sol humide. Vous pouvez aussi les semer sous serre de début février à fin mars en respectant une distance de 20 cm entre chaque rangée. En été, mettez-les en terre en espaçant les rangées de 25 cm. Les carottes d'hiver se plantent entre fin avril et mi-juin, espacées de 30 cm.On les éloigne des pommes ou des poires Elles se conservent dans un endroit frais. Les jeunes carottes doivent être consommées dans les 2 semaines, mais vous pouvez garder les carottes d'hiver plusieurs semaines sans leurs fanes et non lavées. Ne les conservez pas à côté de pommes ou de poires.Comme les carottes ont un goût assez neutre et doux, elles se retrouvent dans un grand nombre de préparations, salées ou sucrées. Voici comment surprendre avec des carottesSalade aux betteraves rouges et aux carottesRecette des Gaufres au jus de carotte, myrtilles et noix Cupcakes aux carottesMais aussi: Des galettes à la carotte Carottes râpéesLe fameux carott cake