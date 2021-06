RED SILVER GOLD

Ce fromage à pâte filée a su conquérir les gourmets et le reste du monde. Il est aussi un fromage particulièrement prisé en été. Voici comment bien le choisir et le sublimer.

La mozzarella grâce à son goût doux et acidulé sans être trop prononcé plait au plus grand nombre, et ce partout dans le monde. Elle doit aussi son succès au fait qu'elle est presque déclinable à l'infini. Moelleuse et immaculée, elle se consomme froide ou chaude et se marie avec pratiquement tout.

. © iStock

Mais avant d'en engloutir des proportions gargantuesques, méfiance ! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce fromage n'est pas forcément moins calorique que d'autres fromages puisqu'il compte tout de même 25 grammes de matière grasse pour 100 g. C'est moins que le Gouda, mais nettement plus que le fromage blanc. La mozzarella est par contre très riche en protéines et en calcium puisqu'il faut environ dix litres de lait pour produire un kilogramme de fromage. Sa saveur est à la fois douce et acidulée. Si la mozzarella relève du sublime lorsqu'on la consomme à température ambiante avec un simple filet d'huile d'olive, elle finit de séduire par sa capacité à fondre sans retenue

Comment fait-on de la mozzarella ?

Le lait est d'abord emprésuré (soit on rajoute des enzymes d'origine animale) pour obtenir ce qu'on appelle le caillé. Celui-ci est alors plongé dans de l'eau très chaude (80 à 90 °C) et brassé pour créer un "fil de fromage" fondu qui sera ensuite filé comme une pelote de laine.

null © getty

Ensuite, et c'est de là que le fromage tire son nom, on la "mozzata", on la coupe, parfois à la main, à la bonne dimension. Dans sa version artisanale, on peut la retrouver sous forme tresses ou en petits noeuds.

On peut faire sa Mozzarella maison

Une mozzarella n'est pas l'autre

Selon la légende, le fromage serait né à Naples suite à un accident. Du lait caillé serait malencontreusement tombé dans une casserole d'eau bouillante.

Ce fromage frais à pâte filée d'origine italienne est fait à base de lait de vache ou de bufflonne qui contient deux fois plus de matière grasse que le lait de vache.

. © iStockphoto

Cette dernière, soit la mozzarella di Bufala Campana, produite en Campanie fait l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) depuis 1996. Avec son coeur fondant, elle est incomparable.

La mozzarella, nom qui lui n'a pas été déposé, que l'on retrouve le plus souvent dans nos supermarchés (et ou il n'est pas indiqué qu'il s'agit de lait de bufflonne) est le plus souvent un fromage industriel fait partie de lait de vache et fabriqué hors de l'Italie. Choisir sa mozzarella n'a donc rien d'anodin, car il existe d'énormes écarts de qualité et de saveur entre une production artisanales et industrielles. La mozzarella peut varier entre un produit raffiné et ce qui ressemble à s'y méprendre une baudruche en caoutchouc. Le goût de la mozzarella peut donc varier donc en fonction de sa qualité (et donc aussi souvent de son prix).

Pour éviter de se faire piéger, regardez la liste des ingrédients. Exit, les listes d'ingrédients à rallonge et les additifs (surtout l'E330, qui est de l'acide citrique). Une bonne mozzarella ne doit contenir que du lait, de l'eau et du sel.

Recettes

>>> Six façons de revisiter la tomate-mozzarella

>>> Gratin de conchiglioni farcis au thon et à la mozzarella

>>> Vidéo : Recette des tomates au four au coeur fondant de mozzarella

>>> Mille-feuille de daurade aux courgettes et à la mozzarella

>>> Poulet pané et mâche à la mozzarella

>>> Croquettes de riz à la mozzarella et au romarin

>>> Pancakes au jambon, aux oignons nouveaux et à la mozzarella

>>> Salade de melon et de groseilles à la mozzarella

>>> Salade de pâtes aux artichauts, aux olives et à la mozzarella

>>> Rôti de veau farci au chou vert, aux champignons et à la mozzarella

>>> La recette du Croque-monsieur façon pizza

>>> Recette express de la pizza aux tomates, olives et filets de maquereaux

Mais aussi:

>>> Pizza mozzarella-fraise-poulet

>>> Taboulé aux nectarines grillées et mozzarella

>>> Pizza blanche à la mozzarella et pesto d'épinards

>>> Carpaccio de pastèque, mozzarella croquante, vinaigrette à la menthe

>>> Gaufres feuilletées au poulet et mozzarella, Salade fraîcheur aux tomates

>>> Pain de viande aux poivrons grillés, mozzarella et pancetta et grenailles

>>> Lasagne de potiron, épinards et ricotta

>>> Fritatta au chou et boulettes d'agneau

Et encore:

La mozzarella in carroza

Des mozzarella sticks

Pain au fromage

Ne jetez pas le jus de la mozzarella Au lieu de vider le petit lait dans l'évier, vous pouvez utiliser ce jus pour de multiples recettes, d'autant plus qu'il est plein de vitamine B et de minéraux. Il peut ainsi remplacer l'eau dans la pâte à Pizza, le rajouter à la sauce tomate pour enlever un peu d'acidité ou encore à l'eau des pâtes. Il peut aussi humidifier le pesto ou le houmous. Il peut aussi servir de marinade pour attendrir dinde et poulet.

La mozzarella grâce à son goût doux et acidulé sans être trop prononcé plait au plus grand nombre, et ce partout dans le monde. Elle doit aussi son succès au fait qu'elle est presque déclinable à l'infini. Moelleuse et immaculée, elle se consomme froide ou chaude et se marie avec pratiquement tout.Mais avant d'en engloutir des proportions gargantuesques, méfiance ! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce fromage n'est pas forcément moins calorique que d'autres fromages puisqu'il compte tout de même 25 grammes de matière grasse pour 100 g. C'est moins que le Gouda, mais nettement plus que le fromage blanc. La mozzarella est par contre très riche en protéines et en calcium puisqu'il faut environ dix litres de lait pour produire un kilogramme de fromage. Sa saveur est à la fois douce et acidulée. Si la mozzarella relève du sublime lorsqu'on la consomme à température ambiante avec un simple filet d'huile d'olive, elle finit de séduire par sa capacité à fondre sans retenue Le lait est d'abord emprésuré (soit on rajoute des enzymes d'origine animale) pour obtenir ce qu'on appelle le caillé. Celui-ci est alors plongé dans de l'eau très chaude (80 à 90 °C) et brassé pour créer un "fil de fromage" fondu qui sera ensuite filé comme une pelote de laine. Ensuite, et c'est de là que le fromage tire son nom, on la "mozzata", on la coupe, parfois à la main, à la bonne dimension. Dans sa version artisanale, on peut la retrouver sous forme tresses ou en petits noeuds.Selon la légende, le fromage serait né à Naples suite à un accident. Du lait caillé serait malencontreusement tombé dans une casserole d'eau bouillante. Ce fromage frais à pâte filée d'origine italienne est fait à base de lait de vache ou de bufflonne qui contient deux fois plus de matière grasse que le lait de vache. Cette dernière, soit la mozzarella di Bufala Campana, produite en Campanie fait l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) depuis 1996. Avec son coeur fondant, elle est incomparable. La mozzarella, nom qui lui n'a pas été déposé, que l'on retrouve le plus souvent dans nos supermarchés (et ou il n'est pas indiqué qu'il s'agit de lait de bufflonne) est le plus souvent un fromage industriel fait partie de lait de vache et fabriqué hors de l'Italie. Choisir sa mozzarella n'a donc rien d'anodin, car il existe d'énormes écarts de qualité et de saveur entre une production artisanales et industrielles. La mozzarella peut varier entre un produit raffiné et ce qui ressemble à s'y méprendre une baudruche en caoutchouc. Le goût de la mozzarella peut donc varier donc en fonction de sa qualité (et donc aussi souvent de son prix). Pour éviter de se faire piéger, regardez la liste des ingrédients. Exit, les listes d'ingrédients à rallonge et les additifs (surtout l'E330, qui est de l'acide citrique). Une bonne mozzarella ne doit contenir que du lait, de l'eau et du sel.>>> Six façons de revisiter la tomate-mozzarella>>> Gratin de conchiglioni farcis au thon et à la mozzarella>>> Vidéo : Recette des tomates au four au coeur fondant de mozzarella>>> Mille-feuille de daurade aux courgettes et à la mozzarella >>> Poulet pané et mâche à la mozzarella>>> Croquettes de riz à la mozzarella et au romarin>>> Pancakes au jambon, aux oignons nouveaux et à la mozzarella>>> Salade de melon et de groseilles à la mozzarella>>> Salade de pâtes aux artichauts, aux olives et à la mozzarella>>> Rôti de veau farci au chou vert, aux champignons et à la mozzarella>>> La recette du Croque-monsieur façon pizza>>> Recette express de la pizza aux tomates, olives et filets de maquereauxMais aussi: >>> Pizza mozzarella-fraise-poulet>>> Taboulé aux nectarines grillées et mozzarella>>> Pizza blanche à la mozzarella et pesto d'épinards>>> Carpaccio de pastèque, mozzarella croquante, vinaigrette à la menthe>>> Gaufres feuilletées au poulet et mozzarella, Salade fraîcheur aux tomates>>> Pain de viande aux poivrons grillés, mozzarella et pancetta et grenailles>>> Lasagne de potiron, épinards et ricotta>>> Fritatta au chou et boulettes d'agneauEt encore: La mozzarella in carroza Des mozzarella sticks Pain au fromage