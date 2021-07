Le fenouil laisse souvent perplexe et beaucoup pensent ne pas l'aimer. Pourtant c'est un légume facile et au goût bien plus subtil qu'on le pense.

Ce légume souffre de sa réputation qui lui donne un goût fort anisé et amer. Or, si son parfum anisé est bien présent, il ne peut être comparé à un verre de pastis. Il est bien plus subtil qu'on pourrait le croire, surtout cuit. C'est le moment de faire fi de ses aprioris !

Le fenouil, légume aux mille vertus

Ce légume est connu pour ses propriétés médicinales depuis l'antiquité. Riche en vitamine c et en antioxydant, il est un allié de choix pour renforcer son système immunitaire. Il est aussi très peu calorique, riche en fibres (2,60 g), faible en glucides ce qui le rend particulièrement intéressant pour système digestif (en particulier pour lutter contre la digestion difficile ou les ballonnements) et pour votre ligne. Il est également riche en vitamine B9, K1 et en polyacétylènes qui agissent comme anti-inflammatoire et antibactérien. C'est aussi une source de potassium.

Tout se mange dans le fenouil

On ne mange pas seulement le bulbe (qui n'en est d'ailleurs pas vraiment un), mais aussi les tiges et les graines qui sont une succulente épice.

Les tiges vertes et croquantes peuvent servir d'herbes aromatiques et complètent superbement ou remplace même l'aneth. Quant aux graines, une fois passées au pilon, elles font des merveilles dans de nombreux plats, sauces ou crèmes.

Un légume transformiste

Il n'est pas rare que dans les rayons des supermarchés, on regarde ce légume blanc et vert d'un oeil circonspect, pour ne pas dire perplexe. Que faire avec lui ?

He bien, les réponses sont légion puisque le fenouil est à la fois un légume et une plante aromatique et il se consomme aussi bien cru que cuit, en salé, mais aussi en sucré. S'il est un compagnon incontournable des poissons et des crustacés, le fenouil est également parfait avec les viandes blanches, les volailles, l'agneau et même certains fruits comme les oranges, les citrons verts ou encore les citrons et les pommes. Enfin, il se marie à merveille avec l'ail, l'huile d'olive et la tomate.

Comment le cuire ?

Pour enlever l'amertume, il faut, comme pour les chicons, ôter le centre. Si vous le trouvez encore trop amer, vous pouvez l'incorporer dans un gratin ou le faire rôtir au four après l'avoir préalablement badigeonné de sirop d'agave en cocotte pendant 45 minutes, ou autre substance sucrée.

Il est aussi possible de le confire avec de l'ail et du citron. On peut même aller plus loin et le confire comme un fruit dans un sirop de sucre pour accompagner une boule de glace.

On peut également le cuisiner au wok. Il suffit de le sauter 10 minutes avec un peu d'huile d'olive pour un résultat al dente. Cependant, c'est à la vapeur qu'il conserve un maximum de nutriment (compter 10 à 15 minutes).

Enfin, il peut aussi être proposé en crudité finement émincé, arrosé de citron et d'huile d'olive ou même, une fois taillé en lanière, remplacer la sempiternelle carotte apéritive pour être trempé dans des sauces.

Bien choisir son fenouil

Choisir un fenouil au plumet bien vert et odorant. Le bulbe doit être renflé ( pas creux) et bien blanc (sans tâches ni griffes). Il doit aussi être lourd et ferme. Ne prenez pas de trop grand bulbe, car au plus il est petit, au plus le fenouil sera tendre. Il se conserve une semaine dans le bac à légumes (surtout si on a coupé les plumets)

