Contrairement à ce que l'on pense souvent, l'aubergine est un fruit, puisque, comme les plus botanistes d'entre nous le savent, elle provient de la fécondation d'une fleur et contient des graines. Depuis les premiers jours de février, et ce jusqu'en novembre, la saison de l'aubergine est lancée chez nous. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ses bienfaits ainsi que différentes manières de la décliner en cuisine.

Sa réputation et ses vertus ne sont plus à prouver. Riche en antioxydants naturels telles que les vitamines C et E, en polyphénols - présents dans sa peau - et en fibres, l'aubergine est recommandée pour lutter, entre autres, contre les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore prévenir le risque de cancer. Elle est aussi un allié contre l'hypertension artérielle, le cholestérol et est très pauvre en calories mais riche en saponine, ce qui empêche l'absorption des graisses et permet de lutter contre la cellulite.

4personnes Préparatifs : 30 minPréparation : 1 hIngrédients : POUR LES AUBERGINES. 3 aubergines, 4c. à soupe d'huile d'olive, sel. POUR LES TOMATES À L'AIL. 1kg de petites tomates, 5 gousses d'ail pelées, 5 branches de thym, 1c. à café de fleur de sel, 1c. à soupe de sucre, 3c. à soupe d'huile d'olive POUR L'ACCOMPAGNEMENT. 100g de parmesan râpé, 1 boule de mozzarella, 2 branches de thym frais, 2c. à soupe d'huile d'olive. Préchauffez le four à 180°C. Lavez les aubergines et retirez les extrémités puis coupez-les en tranches d'1cm. Disposez-les sur une plaque, arrosez d'un filet d'huile et de sel. Enfournez pendant 30min en retournant les tranches à mi-cuisson. Rangez les tomates en une seule couche dans un plat. Glissez le thym et les gousses d'ail entre celles-ci. Salez, sucrer et arrosez d'huile. Enfournez pendant 1 heure puis laissez les tomates reposer pour finir de les faire confire. A l'aide d'une fourchette, écrasez les tomates et l'ail dans le plat. Retirez la peau des tomates et des gousses. Étalez la tomate dans le fond du plat, puis ajoutez une couche d'aubergines. Saupoudrez de parmesan et répétez l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Pour finir, répartissez la mozzarella coupée en morceaux sur le dessus et parsemez de thym effeuillé et d'huile d'olive. Enfournez pendant 20 à 30 min. 4 personnes Préparatifs : 30minPréparation : 25minRepos : 30minIngrédients : 2 boules de pâte à pain de 250g, 2 aubergines, 200g d'haché d'agneau, 1 oignon, 2c. à soupe de pignons de pin, 1/4 de citron confit, 3c. à soupe d'huile d'olive, origan, coriandre en poudre, cumin en poudre, farine, sel et poivrePréchauffez le four à 220°. Lavez et coupez l'aubergine en rondelles pas trop épaisses, puis parsemez-les de sel pour les faire dégorger pendant 1/2 heure. Ensuite, faites-les revenir, en les ayant préalablement lavées, dans une poêle avec de l'huile d'olive. Mixez l'oignon, l'agneau et les épices. Découpez l'écorce de citron confit en petits dés. Divisez chaque boule de pâte en deux, étalez-les sur une planche farinée. Garnissez ces dernières d'agneau haché, des rondelles d'aubergines, de pignons de pin, d'écorce de citron et d'origan. Enfournez pendant 20 min. Avant de servir les mini-pizzas, parsemez-les du reste d'origan. 6 personnes Préparatifs : 20minPréparation : 40minIngrédients : 3 grosses boules de mozzarella, 3 aubergines moyennes, 4 tomates, 15cl d'huile d'olive, 1c. à soupe de vinaigre balsamique, 2 brins de thym frais, 1 brin de romarin, sel et poivre.Préchauffez le four à 180°. Coupez les aubergines et les tomates en rondelles d'une épaisseur d'1/2 cm. Faites de même pour la mozzarella. Placez du papier aluminium sur la plaque du four, disposez les tranches d'aubergines et badigeonnez-les d'huile d'olive avec une pinceau. Enfournez pendant 20 min et retournez les tranches à mi-cuisson. Dans un plat à four, disposez en alternance les tranches d'aubergines, de tomates et de mozzarella en formant des cercles vers l'intérieur du plat. Salez, poivrez, aspergez d'huile d'olive et effeuillez le thym et le romarin par-dessus. Placez le tout au four pendant 20 min à 210°. Arrosez d'un filet de vinaigre balsamique et servez.Préparatifs : 20minPréparation : 40minRepos : 10minIngrédients : 1/2 aubergine, 100g de boulgour, 150g de mozzarella, 4 tranches de pain grillé, 90g de cerneaux de noix, 1/2 oignon, 2 gousses d'ail écrasées, 1pincée de poivre de Cayenne, 1 pincée de cumin, 10g de basilic, huile d'olive, sel et poivre. Dans une casserole, ajoutez le boulgour ainsi que le double de son volume en eau. Couvrez et laissez cuire pendant 15min à feux doux, jusqu'à absorption de l'entièreté de l'eau. Pelez et hachez l'oignon finement. Faites-le dorer dans une poêle pendant 5 à 7 min.Mixez le boulgour, les noix, l'ail, le cumin et le poivre de Cayenne jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Formez des galettes et réfrigérez-les pendant 10min. Pendant ce temps, dans une poêle, faites dorer les rondelles d'aubergines avec de l'huile d'olive durant 4min de chaque côté. Dorer les galettes 5min dans une poêle d'huile d'olive. Coupez la mozzarella en 4 tranches. Assemblez les burgers en superposant sur le pain : 1 galette de boulgour, 1 tranche de mozzarella et d'aubergine. Servez avec une salade.4 personnes Préparatifs : 15 minPréparation : 15 minIngrédients : 1 aubergine, 1 oignon rose, 2 gousses d'ail, 30g de cacahuètes, 40g de chapelure, 1 bouquet de persil, 1/2 c. à café de piment doux d'Espagne, 1/2.c. à café de cumin, 1 à 2 cm de gingembre frais et de l'huile pour friture.Hachez l'aubergine puis pressez le hachis obtenu afin de le faire dégorger. Mixez les cacahuètes. Émincez l'oignon. Pressez les gousses d'ail. Râpez le gingembre. Mélangez le tout dans un récipient puis à la main, formez des petites boules de farce. Plongez les boulettes dans un bain d'huile durant 4 minutes afin de les faire dorer. A déguster froides ou chaudes.Valentine Fairon