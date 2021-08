Cette semaine, l'Afsca a rappelé en masse les glaces de supermarchés, issues de l'industrie, pour des raisons de sécurité alimentaire. N'est-ce pas le moment tout trouvé pour se mettre à les faire soi-même. Pour maîtriser ce que l'on consomme, conserver les saveurs de l'été, lutter contre le gaspillage alimentaire, mais surtout explorer toute une palette de saveurs et d'associations de goûts.

Nouveau scandale en vue pour l'industrie agro-alimentaire? Cette semaine, l'Afsca a du demander aux consommateurs de rapporter leurs glaces achetées en supermarché, en raison de leur teneur trop élevée en résidus d'un produit phytopharmaceutique (l'oxyde d'éthylène, substance non autorisée dans l'Union européenne. Et gaz utilisé par l'industrie chimique comme pesticide, fongicide, classé depuis 1994 parmi les agents cancérigènes pour l'homme par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) dans un additif alimentaire. La liste des produits concernés est longue et concerne l'ensemble du territoire belge.

Ce nouvel évènement dans nos habitudes alimentaires peut être le moment idéal pour reprendre le contrôle de ce que l'on consomme et faisons consommer à nos proches, et ainsi de réaliser soi-même glaces, sorbets et autres crèmes glacées. D'autant que nombreuses sont les recettes ne nécessitant pas de matériel particulier, type sorbetière, pour voir le jour. Une manière de redécouvrir les saveurs intacts des ingrédients employés, d'explorer les associations de goûts, de lutter contre le gaspillage alimentaire - les fruits abîmés ou très mûrs faisant de très bons ingrédients pour les sorbets - et même de faire des économies.

LE SORBET Le sorbet est un mélange d'eau, de fruits, d'arômes et de sucre. Il diffère d'une glace classique car il ne contient pas de matières grasses (lait, crème ou oeuf). Il est donc moins calorique, mais moins onctueux, même si on peut reprocher à certaines recettes de comporter un peu trop de sucre. Chacun peut juger de l'apport sucré selon ses goûts et peut dès lors l'adapter. Sorbet de framboises et sablé breton Sorbet tomate-basilic à l'huile d'olive Sorbet à la violette Sorbet de kriek et pastèque, salade de cerises, melon et pourpier Enfin, une machine n'est pas indispensable lorsque l'on veut préparer un sorbet maison. A l'aide d'un mixeur, d'un congélateur et de quelques astuces très simples, vous obtiendrez en moins de temps qu'il ne faut pour le dire d'onctueux sorbets.

