Le Nouvel An lunaire est la fête la plus importante du calendrier dans de larges parts de l'Asie. L'occasion de retrouvailles en famille et de bon repas. Mais aussi de passer dans l'année du tigre, une année qui est censée apporter puissance et prospérité. Horoscope et recettes asiatiques vous permettront de commencer cette nouvelle année lunaire en ronronnant.

Depuis 2020, beaucoup de Chinois passe le Nouvel an lunaire loin de leur famille à cause du Covid-19. Mais comme des millions d'autres, cette année ils sont nombreux à braver cette année désagréments et restrictions. Le réveillon de l'Année du Tigre a eu lieu le 31 janvier. C'est le coup d'envoi de "la Fête du printemps", la réunion familiale la plus importante de l'année en Chine, l'équivalent de Noël dans le monde chrétien. La Chine a largement maîtrisé le Covid depuis le printemps 2020, mais la survenue ces derniers mois de petits foyers épidémiques un peu partout dans le pays a entraîné des confinements localisés et surtout une recommandation des autorités: limitez les voyages au strict nécessaire. Aller dans un autre endroit du pays, c'est le risque de s'y retrouver coincé si les autorités décident subitement d'un confinement. Une inquiétude partagée par beaucoup de Chinois, mais que beaucoup bravent après s'être privée pendant deux ans de leurs proches. Les Chinois ont depuis 2020 retrouvé commerces, restaurants, bars ou encore transports. Mais le voyage retour du Nouvel an est depuis deux ans l'un de leurs principaux casse-tête.

null © Getty

En temps normal, des centaines de millions de personnes (ouvriers, étudiants, employés) prennent d'assaut bus, trains et avions dans ce qui constitue la plus grande migration humaine annuelle du monde. Cette année, c'est l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février) qui met les autorités sanitaires en alerte face à de potentiels foyers qui viendraient compliquer le bon déroulement de l'événement. Des provinces demandent à leurs habitants de rester sur place pendant les fêtes et des zones manufacturières offrent même des primes aux ouvriers pour les inciter à ne pas voyager.

© Getty

Les tests PCR au départ et à l'arrivée sont devenus quasi-obligatoires pour voyager. Et certaines villes, contre l'avis du gouvernement, imposent même des quarantaines à l'arrivée des voyageurs. De quoi toutefois dissuader les potentiels candidats... Mais beaucoup ne sont pas découragés. Selon Ctrip, leader en Chine de la réservation en ligne de trains, d'avions et d'hôtels, les courts séjours et les vacances à proximité de son domicile sont plébiscité cette année.

© Getty

Année du Tigre d'eau

L'année du Tigre d'eau commence donc le 1er février 2022et durera jusqu'au31 janvier 2023 pour laisser sa place au lapin.

Le tigre est vu comme le roi du monde animal en Chine. Il est donc synonyme de puissance, de pouvoir et de courage. Ceux qui naissent dans l'année du Tigre d'Eau sont intelligents, pleins d'humour et sociable. Souvent charismatiques, ils peuvent aussi parfois se montrer facilement irritable. Ils ont aussi une aptitude à bien gagner leur vie et à s'adapter aux nouvelles choses.

Le tigre occupe la troisième position dans le zodiaque chinois qui se répète tous les 12 ans. Les 12 animaux du zodiaque sont, dans l'ordre : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon.

null © Getty

D'un point de vue relationnel, le tigre est plus compatible avec le Dragon, Cheval ou Cochon, et les relations sont plus conflictuelles avec le Boeuf, Tigre, Serpent ou Singe. Un célèbre tigre d'eau est Tom Cruise.

Tigre d'eau Selon la théorie des éléments chinois, chaque signe du zodiaque est associé à l'un des cinq éléments que sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Ainsi le tigre d'eau revient tous les 60 ans. L'élément permet aussi de déterminer les caractéristiques d'une personne. C'est le Tigre d'eau est ainsi le plus sage et le moins fougueux des tigres, mais n'a pas pour autant moins de force ou de charisme.

Néanmoins l'année du Tigre est généralement moins faste pour ceux qui ont le même signe (soit celles qui sont nées en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). En effet selon l'astrologie chinoise, une année sous le même signe que celui de l'année n'apporte que de la malchance puisque cela offenserait le Tai Sui, le Dieu de l'Âge.

Inviter la Chine chez soi

Adieu aquariums, nems imbibés d'huile et cartes aux plats numérotés. La cuisine asiatique connaît un second souffle sous nos latitudes. Initiée par une génération de chefs inspirés, cette lame de fond engendre des adresses abouties pratiquant une fusion décomplexée.

Mais vous pouvez aussi vous lancer dans des préparations maison. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, la réalisation de plat asiatique est souvent simple et les aliments de moins en moins difficiles à trouver, car la plupart se trouvent dans les rayons des supermarchés.

Lire aussi : Les secrets de la cuisine asiatique

Une cuisine saine

La cuisine chinoise ne se résume pas au simple riz cantonais, elle est bien plus complexe. Le yin et le yang sont transposés dans cet art culinaire.

Les aliments féminins sont représentés par le yin, ceux de l'homme par le yang. Ainsi, il faut savoir marier la fraîcheur d'un côté (légumes, fruits et aliments frais) et la chaleur de l'autre (épices, viande et fritures) pour avoir un plat harmonieux.

A l'instar de l'ayurveda en Inde, en Chine, la médecine place la diététique au centre des préoccupations. Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ses bienfaits, Josselyne Lukas, praticienne de médecine chinoise à adapter quelques recettes à notre culture. En voici cinq.

Quelques recettes:

Tartare de dorade à la coriandre

© ANTHONY FLORIO

Crystal veggie dumplings et wrappers sans gluten

© ANTHONY FLORIO

Nouilles rondes à la salsiccia et basilic

© ANTHONY FLORIO

Yi Chan: Filet de porc Char Siu

© JEAN-PIERRE GABRIEL

Coeur de ris de veau, arômes d'Asie

© JEAN-PIERRE GABRIEL

Tai Hon: Scampis frits, mayonnaise sucrée

© JEAN-PIERRE GABRIEL

Mais aussi:

Trois classiques en vidéos

Canard à la pékinoise

Fondue Chinoise

La brioche chinoise

Depuis 2020, beaucoup de Chinois passe le Nouvel an lunaire loin de leur famille à cause du Covid-19. Mais comme des millions d'autres, cette année ils sont nombreux à braver cette année désagréments et restrictions. Le réveillon de l'Année du Tigre a eu lieu le 31 janvier. C'est le coup d'envoi de "la Fête du printemps", la réunion familiale la plus importante de l'année en Chine, l'équivalent de Noël dans le monde chrétien. La Chine a largement maîtrisé le Covid depuis le printemps 2020, mais la survenue ces derniers mois de petits foyers épidémiques un peu partout dans le pays a entraîné des confinements localisés et surtout une recommandation des autorités: limitez les voyages au strict nécessaire. Aller dans un autre endroit du pays, c'est le risque de s'y retrouver coincé si les autorités décident subitement d'un confinement. Une inquiétude partagée par beaucoup de Chinois, mais que beaucoup bravent après s'être privée pendant deux ans de leurs proches. Les Chinois ont depuis 2020 retrouvé commerces, restaurants, bars ou encore transports. Mais le voyage retour du Nouvel an est depuis deux ans l'un de leurs principaux casse-tête.En temps normal, des centaines de millions de personnes (ouvriers, étudiants, employés) prennent d'assaut bus, trains et avions dans ce qui constitue la plus grande migration humaine annuelle du monde. Cette année, c'est l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février) qui met les autorités sanitaires en alerte face à de potentiels foyers qui viendraient compliquer le bon déroulement de l'événement. Des provinces demandent à leurs habitants de rester sur place pendant les fêtes et des zones manufacturières offrent même des primes aux ouvriers pour les inciter à ne pas voyager. Les tests PCR au départ et à l'arrivée sont devenus quasi-obligatoires pour voyager. Et certaines villes, contre l'avis du gouvernement, imposent même des quarantaines à l'arrivée des voyageurs. De quoi toutefois dissuader les potentiels candidats... Mais beaucoup ne sont pas découragés. Selon Ctrip, leader en Chine de la réservation en ligne de trains, d'avions et d'hôtels, les courts séjours et les vacances à proximité de son domicile sont plébiscité cette année.L'année du Tigre d'eau commence donc le 1er février 2022et durera jusqu'au31 janvier 2023 pour laisser sa place au lapin. Le tigre est vu comme le roi du monde animal en Chine. Il est donc synonyme de puissance, de pouvoir et de courage. Ceux qui naissent dans l'année du Tigre d'Eau sont intelligents, pleins d'humour et sociable. Souvent charismatiques, ils peuvent aussi parfois se montrer facilement irritable. Ils ont aussi une aptitude à bien gagner leur vie et à s'adapter aux nouvelles choses.Le tigre occupe la troisième position dans le zodiaque chinois qui se répète tous les 12 ans. Les 12 animaux du zodiaque sont, dans l'ordre : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. D'un point de vue relationnel, le tigre est plus compatible avec le Dragon, Cheval ou Cochon, et les relations sont plus conflictuelles avec le Boeuf, Tigre, Serpent ou Singe. Un célèbre tigre d'eau est Tom Cruise. Néanmoins l'année du Tigre est généralement moins faste pour ceux qui ont le même signe (soit celles qui sont nées en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). En effet selon l'astrologie chinoise, une année sous le même signe que celui de l'année n'apporte que de la malchance puisque cela offenserait le Tai Sui, le Dieu de l'Âge. Adieu aquariums, nems imbibés d'huile et cartes aux plats numérotés. La cuisine asiatique connaît un second souffle sous nos latitudes. Initiée par une génération de chefs inspirés, cette lame de fond engendre des adresses abouties pratiquant une fusion décomplexée. Mais vous pouvez aussi vous lancer dans des préparations maison. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, la réalisation de plat asiatique est souvent simple et les aliments de moins en moins difficiles à trouver, car la plupart se trouvent dans les rayons des supermarchés. La cuisine chinoise ne se résume pas au simple riz cantonais, elle est bien plus complexe. Le yin et le yang sont transposés dans cet art culinaire. Les aliments féminins sont représentés par le yin, ceux de l'homme par le yang. Ainsi, il faut savoir marier la fraîcheur d'un côté (légumes, fruits et aliments frais) et la chaleur de l'autre (épices, viande et fritures) pour avoir un plat harmonieux.A l'instar de l'ayurveda en Inde, en Chine, la médecine place la diététique au centre des préoccupations. Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ses bienfaits, Josselyne Lukas, praticienne de médecine chinoise à adapter quelques recettes à notre culture. En voici cinq.Tartare de dorade à la coriandreCrystal veggie dumplings et wrappers sans glutenNouilles rondes à la salsiccia et basilicYi Chan: Filet de porc Char SiuCoeur de ris de veau, arômes d'AsieTai Hon: Scampis frits, mayonnaise sucréeMais aussi: