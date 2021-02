Cette année non plus la Chine ne pourra pas fêter normalement son Nouvel An. Si la pandémie a gâché la fête, rien n'empêche de sortir les flonflons à la maison. Par exemple, en parcourant son horoscope chinois ou en préparant de bons petits plats... chinois !

Pas de grande transhumance chinoise cette année. La crainte d'une reprise de l'épidémie en Chine gâche les vacances du Nouvel An lunaire Cette fête, qui donne lieu à une semaine de congés (11-17 février cette année), est pourtant pour beaucoup de Chinois la seule occasion de l'année pour rentrer dans leur famille. Cette période voit traditionnellement une très forte affluence dans les transports. Et bon nombre de voyageurs doivent généralement anticiper de plusieurs semaines leurs déplacements lors de la plus grande migration du monde. La diaspora chinoise représente à elle seule 36 millions de personnes et, chaque année, des centaines de millions de Chinois rentrent, ou plutôt rentraient, dans leur région d'origine pour célébrer le Nouvel An en famille.

Ils y ont d'ailleurs été incités par le pouvoir communiste qui a appelé la population à rester chez elle, sur fond de dégradation des conditions sanitaires dans le premier pays qui a été touché par le nouveau coronavirus. Certaines villes ont même proposé des primes 1.000 yuans (128 euros) pour ceux qui renonçaient à tout déplacement. La Chine, où l'épidémie est apparue fin 2019, l'a largement endiguée depuis le printemps dernier grâce à des confinements, au suivi des déplacements, au filtrage drastique des personnes venant de l'étranger et aux dépistages. Une stratégie payante: à en croire les chiffres officiels, le pays n'a recensé que deux morts du Covid-19 depuis mai dernier. Mais l'apparition de nouveaux foyers de contamination, dans le Nord du pays et dans la région limitrophe de Pékin, a provoqué une réponse forte des autorités. Des nouvelles règles, très contraignantes, sont censées dissuader les déplacements. Avec succès puisque selon un sondage publié par l'agence officielle Chine nouvelle, 85% des personnes interrogées indiquent n'avoir aucune intention de voyager durant le Nouvel An.L'année du Buffle de Métal commence donc ce 12 février 2021 et se termine le 31 janvier 2022 pour laisser sa place à l'année du tigre. Le buffle occupe la deuxième position dans le zodiaque chinois qui se répète tous les 12 ans. Les 12 animaux du zodiaque sont, dans l'ordre : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Les buffles sont connus pour leur fiabilité, leur force et leur détermination. Ils ont de l'ambition et attachent de l'importance à la famille et au travail. Parce qu'ils sont têtus et même parfois obtus, ils pèchent souvent par un manque de communication. C'est souvent là leur plus gros défaut. Ils sont par contre persévérants et ne se laissent pas facilement détourner des buts qu'ils se sont fixés. Ce qui leur assure souvent le succès. D'un point de vue relationnel, le buffle est plus compatible avec le Rat, Singe ou Coq, et les relations sont plus conflictuelles avec le Tigre, Dragon, Cheval ou Chèvre. Néanmoins l'année du buffle est généralement moins faste pour ceux qui ont le même signe (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021,2033). En effet selon l'astrologie chinoise, une année sous le même signe que celui de l'année n'apporte que de la malchance puisque cela offenserait le Tai Sui, le Dieu de l'Âge. Ainsi, durant cette année, les buffles doivent se montrer particulièrement attentifs, surtout durant 4ème et le 11ème mois du calendrier lunaire chinois. Il leur est aussi conseillé d'éviter la couleur bleue et les chiffres 5 et 6. Pour tous les autres signes le 12 février prochain, les cartes sont redistribuées par les astres, et une nouvelle année passionnante se dessine. Un cycle qui, pour les douze signes du zodiaque chinois, sera marqué par la prudence et la persévérance, mais qui sera aussi l'occasion de réaliser de grands projets. La renaissance, enfin!Adieu aquariums, nems imbibés d'huile et cartes aux plats numérotés. La cuisine asiatique connaît un second souffle sous nos latitudes. Initiée par une génération de chefs inspirés, cette lame de fond engendre des adresses abouties pratiquant une fusion décomplexée. Car si les restaurants sont fermés et les festivités à l'arrêt, rien ne vous empêche de vous faire livre des bons petits plats. Mais vous pouvez aussi vous lancer dans des préparations maison. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, la réalisation de plat asiatique est souvent simple et les aliments de moins en moins difficiles à trouver, car la plupart se trouvent dans les rayons des supermarchés. La cuisine chinoise ne se résume pas au simple riz cantonais, elle est bien plus complexe. Le yin et le yang sont transposés dans cet art culinaire. Les aliments féminins sont représentés par le yin, ceux de l'homme par le yang. Ainsi, il faut savoir marier la fraîcheur d'un côté (légumes, fruits et aliments frais) et la chaleur de l'autre (épices, viande et fritures) pour avoir un plat harmonieux.A l'instar de l'ayurveda en Inde, en Chine, la médecine place la diététique au centre des préoccupations. Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ses bienfaits, Josselyne Lukas, praticienne de médecine chinoise à adapter quelques recettes à notre culture.