Manger une orange sous la douche, une expérience transcendante ?

Dernière tendance qui met la planète TikTok en émoi, la dégustation d’une orange sous la douche. Le moment, épinglé sur Buzzfeed, est qualifié de transcendant par ses chantres, offrirait une expérience aussi sensorielle qu’odorante. Notre quatuor intergénérationnel s’y est frotté. Et ça pique chez certains.

Manger une orange sous la douche, une expérience « révolutionnaire »

Appartenant respectivement aux générations Z, Millenial et X, Thibault Dejace, Kathleen Wuyard, Nicolas Balmet et Nathalie Le Blanc confrontent leurs points de vue sur le buzz du moment dans notre chronique « 10 ans d’écart ». Le sujet de la semaine: l’orange sous la douche.

Thibault, 23 ans : « Ce moment me laisse une impression douce-amère de m’être pris pour un babouin »

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, je sors d’une expérience pas du tout transcendante. Alors oui, j’admets, ma salle de bain sent délicieusement bon et l’air est embaumé d’une délicate odeur d’agrume. En revanche, le plaisir s’arrête là.

Parce qu’avoir mangé une orange sous ma douche me laisse premièrement une impression douce-amère de m’être pris pour un babouin rabougri qui se nourrit en pleine tempête tropicale (évolution des espèces, tu parles…). Ensuite, au-delà de ça, cet encas embué s’est rapidement transformé en succession de déconvenues.



Déjà, après avoir ouvert ma fameuse orange et dégusté mon premier quartier, je me suis retrouvé avec mon agrume à moitié éventré, que l’eau (chaude) ne manquait pas d’arroser. Ce qui est tout sauf gourmand. Ensuite, oui, je suis sous la douche et ça se nettoie facilement, mais avoir les doigts et la bouche tout collants, c’est loin d’être agréable.

Enfin, cette expérience s’est vite transformée en séance de goinfrage. Dans une envie d’économiser l’eau de ma douche, j’ai coupé mon jet d’eau (brûlant) afin de terminer ma fameuse orange bouillie. C’est donc nu, grelottant et à moitié savonné que j’ai enfourné en triple vitesse les quartiers restants pour en finir au plus vite. Le tout sous le regard médusé de Léon (mon chat) qui devait franchement se demander quelle mouche m’avait piqué.

Alors de deux choses l’une, oui l’odeur est agréable mais est tout à fait atteignable en diffusant de l’huile essentielle d’agrume. Et puis, maman m’a toujours conseillé d’attendre au moins trente minutes après avoir mangé avant d’aller me baigner. Bah, croyez-moi, elle avait raison.

Kathleen, 33 ans: « Ca fait du bien sur le moment, puis très vite, on se sent encore plus mal »

D’après les adeptes de la pratique, prendre une orange sous la douche apporte un sentiment libérateur et de joie intense. Et avant que votre esprit ne conjure des parallèles avec le rôle de la pomme dans « American Pie » ou plus récemment, de la pêche dans « Call Me By Your Name », il ne s’agit ici nullement de craquer pour le fruit défendu, mais bien simplement de le croquer pour atteindre l’extase. Tentant, certes. Mais dans les faits, l’expérience laisse à désirer.

C’est que l’acte de déchirer avec les doigts l’écorce pour ensuite dévorer la chair sans se soucier des éclaboussures de jus ni de son résidu poisseux qui dégouline sur les mains, aussitôt lavées par l’eau qui ruisselle en continu durant la dégustation, est à-peu-près aussi « feel good » qu’un verre de vin après une journée saoulante ou une clope grillée en douce histoire de reprendre son souffle. Ca fait du bien sur le moment, puis très vite, on se sent encore plus mal: manger une orange n’importe comment sous la douche, vraiment?

Quelle est la prochaine étape, engloutir la pita de retour de soirée dans un bain, histoire de se rincer les doigts et le menton entre chaque bouchée dégoulinante? Maintenant que j’y pense, je me demande si je ne tiens pas la prochaine tendance #tiktoquée du moment. Salade tout sauce blanche, chef!

Nicolas, 43 ans : « Qui a volé l’orange du marchand ? »

Nicolas Balmet © National

Plusieurs images, surgies de mon passé, me viennent en tête à l’évocation du mot « orange ». Je me revois notamment le dimanche matin, en short et crampons, défendant fièrement les couleurs de l’Olympic Football Club de… Stockel. A la mi-temps, l’entraîneur distribuait à chacun des quartiers d’orange pour nous redonner un peu de courage, même quand l’adversaire, lui, ne faisait pas de quartier avec nous et faisait trembler nos filets toutes les 3 minutes.

L’orange, à mes yeux, c’est aussi la couleur de la tenue de Son Goku dans Dragon Ball, icône de mes mercredis après-midi en mode « Club Do’ et tartines au choco ». Et c’est encore la couleur des cubes en forme de point d’interrogation de Super Mario Bros d’où jaillissaient des champignons, des fleurs ou des pièces d’or. Bref, c’est une armada de souvenirs aussi soyeux que joyeux, des petites madeleines de Proust sans prétention mais emplies d’émotions, qui renferment les mille nuances d’orange de ma tendre jeunesse. Un fruit presque sacré, donc.

Un symbole auquel je préfère ne pas toucher… et avec lequel je préfère ne pas me doucher. Faites ce que vous voulez, bien sûr, mais ce sera sans moi. En plus, comme d’habitude, j’ai toujours un peu peur que ce genre de « tendance » ouvre une porte diabolique et qu’un jour, tout le monde trouve cela parfaitement normal d’attendre d’être dans son bain pour déguster une tartiflette.

Et surtout, surtout, je suis vraiment désolé, mais je refuse de faire un débat de deux heures sur un tel sujet alors que l’humanité n’a toujours pas résolu le plus épais des mystères de notre Histoire avec un grand H : qui a volé l’orange du marchand ?

Nathalie, 53 ans : » Winner, winner, orange eater »

Confession: il m’arrive de manger dans mon bain. Pas des fruits, bien sûr, mais pourquoi pas une part de tiramisu rescapée du dîner entre amis de la veille. Ou bien encore une tartine fromage-moutarde, quand je rentre d’une longue marche dans le froid et que j’ai besoin de me réchauffer.

Autant de délicieuses transgressions à l’ordre établi (on mange à table) qui sont d’autant plus agréables que prendre un bain est exquis, manger aussi. Et combiner les deux rend la vie plus jolie. Mais une orange sous la douche? Grande amatrice d’agrumes, je dois bien avouer que leur consommation se transforme toujours en festival de taches et doigts qui plaquent.

Allons bon, c’est une nouvelle tocade de TikTok, certes, mais parce que je ne suis rien si pas une journaliste dévouée, je décide de m’y coller. Verdict, trente minutes plus tard: si, comme moi, vous vivez seul, il vous arrive probablement rarement d’éclater de rire en tête-à-tête avec vous même. Mais en optant pour cette dégustation peu orthodoxe, vous avez 86% de chance de vous offrir un fou rire en plus de votre dose de vitamine C. Winner, winner, orange eater.

Découvrez les chroniques 10 ans d’écart, où les générations confrontent leurs points de vue

23, 33, 43, 53 ans: voit-on forcément la vie autrement avec (plusieurs fois) dix ans d’écart ? Positionnés chacun dans une décennie différente, nos journalistes confrontent chaque vendredi leurs points de vue en débattant des sujets dont tout le monde a parlé lors de la semaine écoulée.