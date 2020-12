L'année 2020 aura été l'année du covid, certes, des confinement, déconfinement, reconfinement, et donc, de la cuisine maison. C'est un fait : jamais sans doute depuis ces dernières années, les gens n'auront autant cuisiné. Pain, pizza, mayonnaise, brownie, voici nos recettes.

Avec le premier confinement en mars, cuisiner est devenu une activité centrale dans la vie de Belges. Fenêtre sur le montre, internet est un vivier quasi inépuisable d'inspiration et recettes. Celles des chefs mis au chômage forcé durant de longs mois - hormis la trêve estivale - qui se sont mis à les partager sur les réseaux sociaux.

Lire aussi >>> Réalisez les recettes de cinq célèbres pâtissiers français

Mais également sur les innombrables sites consacrés à la bonne chère. Voici le top 10 des recettes les plus prisées sur le moteur de recherche Google au cours de cette année archi gourmande avec en bonus nos versions.

LE PAIN

>>> Deux recettes pour faire son pain à la maison

>>> Recette facile pour faire soi-même ses petits pains à burger

>>> Faire du pain à la manière du chef Damien Bouchery, tout un art

>>> Cinq recettes de pains farcis à partager

LA MOUSSE AU CHOCOLAT

>>> La recette de la Mousse au chocolat végane

>>> La recette de Mousse au chocolat noir de Pierre Hermé

LES PANCAKES

LA PÂTE À PIZZA

>>> La recette de la pâte à pizza "facile et délicieuse" des chefs du Nona

>>> Pâte à pizza " délicieuse et facile "

>>> Le secret de la meilleure pizza du monde? (+ recettes)

LA BRIOCHE

LA BAGUETTE

>>> La recette de la baguette aux graines de carvi

LA GAUFRE

>>> Quatre recettes autour de la gaufre

>>> Gaufre de Bruxelles au cantal et au parmesan, crème battue à la ciboulette et coulis d'orties

>>> La gaufre salée, une autre façon de manger des légumes

LE TIRAMISU SPECULOOS

>>> La recette du merveilleux tiramisu aux fraises et au spéculoos du chef Lionel Rigolet

LA MAYONNAISE

LE BROWNIE

>>> Friandises pour runners: Powerbrownies

Avec le premier confinement en mars, cuisiner est devenu une activité centrale dans la vie de Belges. Fenêtre sur le montre, internet est un vivier quasi inépuisable d'inspiration et recettes. Celles des chefs mis au chômage forcé durant de longs mois - hormis la trêve estivale - qui se sont mis à les partager sur les réseaux sociaux. Mais également sur les innombrables sites consacrés à la bonne chère. Voici le top 10 des recettes les plus prisées sur le moteur de recherche Google au cours de cette année archi gourmande avec en bonus nos versions. >>> Deux recettes pour faire son pain à la maison>>> Recette facile pour faire soi-même ses petits pains à burger>>> Faire du pain à la manière du chef Damien Bouchery, tout un art>>> Cinq recettes de pains farcis à partager>>> La recette de la Mousse au chocolat végane>>> La recette de Mousse au chocolat noir de Pierre Hermé>>> La recette de la pâte à pizza "facile et délicieuse" des chefs du Nona>>> Pâte à pizza " délicieuse et facile ">>> Le secret de la meilleure pizza du monde? (+ recettes)>>> La recette de la baguette aux graines de carvi >>> Quatre recettes autour de la gaufre >>> Gaufre de Bruxelles au cantal et au parmesan, crème battue à la ciboulette et coulis d'orties>>> La gaufre salée, une autre façon de manger des légumes>>> La recette du merveilleux tiramisu aux fraises et au spéculoos du chef Lionel Rigolet>>> Friandises pour runners: Powerbrownies